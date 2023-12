Hołownia chce zmian w regulaminie Sejmu. Chodzi o wybór premiera. "Jak papieża w XIX wieku"

Marszałek Sejmu wyjaśnił podczas konferencji prasowej, czym w najbliższym czasie będzie zajmował się Sejm. Przekazał, że w środę ślubowanie złoży nowa członkini komisji do spraw pedofilii Karolina Bućko. Jak zapowiedział, jeszcze we wtorek uruchomi procedurę wyboru przewodniczącego tej komisji, co ma nastąpić w czwartek. Marszałek dodał, że Sejm zajmie się projektami dotyczącymi energetyki, w tym projektem dotyczącym zamrożenia cen energii oraz ustawą ws. górnictwa. - Musimy ją szybko uchwalić, żeby górnictwo mogło normalnie, spokojnie funkcjonować od 1 stycznia. Chodzi tutaj o odroczenie płatności, różnego rodzaju danin. Trzeba taką ustawę szybko uchwalić - mówił Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia za zmianami w regulaminie Sejmu

Marszałek poinformował też o planach zmiany regulaminu Sejmu w zakresie wyboru premiera w drugim kroku konstytucyjnym. - Kłopot, który próbujemy rozwiązać, polega na tym, że w myśl obecnie obowiązujących przepisów premiera w XXI wieku wybieralibyśmy tak, jak papieża w XIX wieku. Jeszcze tylko białego albo czarnego dymu brakuje w tym całym opisie - powiedział. - Przy pomocy kart, imiennie podpisanych, do urny... Dzisiaj mamy w Sejmie sprawny sprzęt do głosowania, który jest w stanie bardzo precyzyjnie podać kto, w jaki sposób, za kim albo przeciwko komu głosował. To jest tak samo głosowanie imienne - stwierdził Hołownia.

Zgodnie z regulaminem Sejmu w drugim kroku konstytucyjnym posłowie wybierają prezesa Rady Ministrów w głosowaniu imiennym. Opis procedury znajduje się w rozdziale trzecim regulaminu. "Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekretarza Sejmu, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje pięciu, wyznaczonych przez Marszałka Sejmu, sekretarzy Sejmu" - czytamy.

11 grudnia Mateusz Morawiecki wygłosi exposé

Mateusz Morawiecki poinformował, że swoje exposé wygłosi w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10. Prawo i Sprawiedliwość ma w Sejmie X kadencji 191 posłów, a Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Lewica łącznie 248. Morawiecki najprawdopodobniej nie uzyska więc wotum zaufania. Z zapowiedzi Donalda Tuska wynika, że jeszcze tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad jego kandydaturą. - 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z propozycjami dla jego rządu. Znacie państwo okoliczności pracy tego rządu dzisiaj. Najlepiej, żeby wybór nowego premiera odbywał się w ten sam dzień, najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w godzinach nocnych. Jeśli obrady przedłużą się, no to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia. Pan prezydent po powrocie ze Szwajcarii będzie miał możliwość zaprzysiężenia rządu, my na pewno zdążymy z tą procedurą - mówił Tusk.