We wtorek odbyła się konferencja prasowa Szymona Hołowni, podczas której odpowiadał na pytania dziennikarzy. W pewnym momencie głos zabrał Miłosz Kłeczek z TVP Info. - Dlaczego do przepisów dotyczących mrożenia cen energii wrzucono kontrowersyjne przepisy w zakresie farm wiatrowych? Kto jest autorem tych przepisów? Bo politycy PO i Polski 2050 - wydaje się - przerzucają się tym jak gorącym kartoflem - zapytał.

Szymon Hołownia o burzy wokół wiatraków: Idea projektu została źle przedstawiona

- Znaleźliśmy się w sytuacji nie tylko z ustawą mrożeniową, ale i z ustawą o wigilii handlowej, górnictwie, w której nagle, na początku Sejmu musieliśmy nadrobić te dwa miesiące bezhołowia parlamentarnego i bezsejmia, które w Polsce PiS zafundował - odpowiedział marszałek. - Posłowie z KO i Drogi 2050 doszli do wniosku, że jeżeli leczymy skutek, to wyleczmy też przyczynę. Co jest przyczyną tego, że musimy mrozić ceny energii? To, że są one za wysokie. Dlaczego są za wysokie? Dlatego, że PiS przez osiem lat blokował odnawialne źródła energii, choć mógł robić dużo więcej. Oczywiście, w panelach fotowoltaicznych, w elektrowniach fotowoltaicznych, stały się też dobre rzeczy, ale jeśli chodzi o energię z wiatru, to było ewidentne mrożenie - zaznaczył Szymon Hołownia, po czym dodał, że idea projektu nie została dobrze przedstawiona. - Ta ustawa nie chciała ani nikogo wywłaszczać, ani budować wiatraków w parkach narodowych, a te osławione 300 metrów dotyczyło małych turbin, które rolnik mógłby chcieć sobie postawić w swoim gospodarstwie, tylko to wszystko nie zostało w tym tempie właściwie wytłumaczone - podkreślił.

Dlatego najprawdopodobniej te dwa tematy zostaną rozdzielone i jednym tematem zajmie się Sejm natychmiast - mówię tutaj o tej kwestii mrożenia cen energii, a drugim tematem, bo on nie zostanie odpuszczony, tematem uwolnienia energii z wiatru na lądzie zajmie się Sejm, być może już w trybie projektu rządowego - tym samym, tylko przepuszczonym przez tryby legislacyjne rządu, jak najszybciej, bo my jak najszybciej tych rozstrzygnięć potrzebujemy

- stwierdził polityk.

Spięcie Szymona Hołowni z Miłoszem Kłeczkiem. "Też się cieszę z tej zmiany w polskim parlamencie"

Marszałek Sejmu odpowiedział też na drugą część pytania pracownika TVP dotyczącą autorów projektu. - Tworzyli go posłowie i eksperci Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050, a także było to konsultowane dość szeroko z innymi środowiskami. Jest określona grupa posłów, która się pod tą ustawą podpisała i myślę, że nie merytoryczny był tu problem - jestem, co do tego przekonany, bo sam się tym tematem interesuje od lat - natomiast był problem komunikacyjny, to można było lepiej wykomunikować - powiedział.

Po tych słowach Miłosz Kłeczek oznajmił, że "wizerunkowo słabo wyszło, bo nie wszyscy posłowie, którzy się podpisali pod ustawą, znają jej zapisy". - Na przykład poseł Artur Łącki z KO, który nie wie dokładnie, pod czym się podpisał, jest zdziwiony tym, co się tam znalazło. Czy tak to powinno wyglądać, żeby posłowie podpisywali się, aby zebrać liczbę podpisów, ale nie wiedzieli, pod czym się podpisują? - zapytał. Marszałek Sejmu nie pozostał dłużny. - Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i że równie krytycznie i bezwzględnie przyglądał się podpisanym in blanco blankietom ustaw z zeszłej kadencji składanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości - odparł. Kłeczek podkreślił, że pyta o tę konkretną sytuację, po czym między nim a marszałkiem Sejmu wywiązała się krótka dyskusja:

Hołownia: Tak, ale rozumiem, że docieka pan istoty zjawiska.

Kłeczek: Pytam o tę sprawę.

Hołownia: Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie szerzej, a nie węziej. Uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują. Niestety, w ciągu ostatnich ośmiu lat tradycją stało się, że posłowie nie mieli zielonego pojęcia pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisują, bo były gotowe szablony podpisów, które dołączono do tej czy innej wrzutki. Jeżeli dzisiaj jakiś poseł nie wie, pod czym się podpisał, to powinien być pan absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi w tym zakresie, choć pewnie nie muszę.

Kłeczek: Rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam tego od wszystkich posłów. [Po tych słowach pozostali dziennikarze zaczęli się śmiać.]

Hołownia: Cieszę się z tej zmiany.

Kłeczek: Nie było żadnej zmiany.

Hołownia: A to w takim razie jakieś złośliwe plotki po tej stronie, nie warto dawać im posłuchu. Wreszcie będzie jakiś marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się cieszę z tej zmiany w polskim parlamencie.

Kłeczek: Myślę, że poprzedni też egzekwował.

