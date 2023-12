Prokuratura wszczęła śledztwo ws. projektu ustawy wiatrakowej. Hołownia: To deklaracja polityczna

Informację o śledztwie przekazał PAP minister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli posłowie klubu PiS: Jacek Ozdoba, Janusz Kowalski, Joanna Lichocka i Krzysztof Szczucki. - Prokuratorzy zbadają okoliczności powstania projektu, a przede wszystkim, kto jest faktycznym jego autorem. Treść zawiadomień wskazuje bowiem na nieuprawnioną działalność lobbingową czy wręcz działania o charakterze korupcyjnym - przekazał PAP minister sprawiedliwości. Decyzję o wszczęciu śledztwa skomentował na konferencji prasowej marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. projektu ustawy wiatrakowej. Hołownia komentuje

- Czekam na ustalenia prokuratury w tym zakresie. Odczytuję to jako jednoznaczną deklarację polityczną ze strony prokuratury. Przy całym szacunku dla wymiaru sprawiedliwości, jaki by on nie był, nie mam wątpliwości co do efektu tego postępowania. Przez najbliższe cztery czy pięć dni będziemy obserwowali jeszcze różne cuda i różne wydarzenia. Jeżeli prokuratura chce coś sprawdzać, niech to sprawdza. Nic nie znajdzie. Natomiast ten news, który dzisiaj musi pójść w świat - że prokuratura się tym zajmuje, w związku z powyższym na pewno coś musi być na rzeczy, bo prokuratura błahymi sprawami się nie zajmuje - jest, jak rozumiem, elementem gry komunikacyjno-politycznej - powiedział marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia dodał, że jest ciekaw ustaleń prokuratury. - Mam nadzieję, że nadejdą szybko, bo skoro ktoś złożył taki wniosek albo prokuratura zrobiła to z urzędu, to chyba wszyscy mamy prawo jak najszybciej dowiedzieć się, co przy tej ustawie się działo - powiedział.

Nieoficjalnie: Projekt dotyczący turbin wiatrowych zostanie złożony jako rządowy

Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie w listopadzie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie zaproponowano też liberalizację zasad budowy farm wiatrowych. Projekt zakłada m.in. normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej i mieszkaniowo-usługowej. Dla maksymalnego emitowanego hałasu elektrowni do 103 decybeli to 300 metrów. Dla zabudowy jednorodzinnej to 400 metrów. Zdaniem przeciwników projektu, możliwe byłoby też wywłaszczanie prywatnych gruntów pod budowę wiatraków. Proponowane rozwiązania ostro krytykowało Prawo i Sprawiedliwość.

W poniedziałek Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 poinformowała o poprawkach, które usuwają kontrowersyjne zapisy. Z kolei we wtorek Onet podał nieoficjalnie, że "projekt dotyczący stawiania turbin wiatrowych ma zostać wyłączony z ustawy zamrażającej ceny prądu i zostanie złożony w Sejmie jako projekt rządowy po przejęciu rządu przez nową większość".