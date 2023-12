Hołownia chce zorganizować tymczasowe przedszkole w Sejmie. "To miejsce na tym zyska"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas wtorkowej konferencji prasowej poinformował, że rozesłał do klubów parlamentarnych pytanie ws. organizacji opieki nad dziećmi posłów i posłanek w Sejmie. - Myślę, że jesteśmy w stanie taki rodzaj tymczasowego przedszkola posiedzeniowego zorganizować i na poziomie żłobka i na poziomie przedszkola - mówił polityk. Takie "tymczasowe przedszkole" miałoby objąć także dzieci pracowników Sejmu i odbywać się między innymi w dniach posiedzeniach Sejmu.

"Tymczasowe przedszkole" w Sejmie. Hołownia: Powinniśmy być na to otwarci

- Wiem, jak czasami trudno jest spiąć godziny pracy opiekunki z godzinami pracy żłobka, przedszkola. Myślę, że powinniśmy być na to otwarci. Myślę też, że to miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie stale przypominali dla kogo to robimy - dodał.

- Jeżeli się okaże, że zainteresowanie wśród posłów będzie duże i okaże się, że będzie też zainteresowanie wśród pracowników kancelarii, którzy tu czasami do późna muszą siedzieć, to będziemy się zastanawiali nad rozwinięciem tego projektu - zaznaczył Hołownia.

- Nie chciałbym, żeby ktokolwiek kwestionował to, że posłanka czy poseł może z dzieckiem przyjść do Sejmu, również wtedy kiedy trwają obrady. Po to jesteśmy matkami i ojcami, żeby zajmować się naszymi dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują - mówił marszałek Sejmu. Jak zaznaczył, chciałby, aby Sejm był miejscem, do którego rodzice mogą przychodzić z dziećmi.

Wigilia w Sejmie. "To dom nas wszystkich, niezależnie w jakim kryzysie jesteśmy"

Podczas konferencji Szymon Hołownia zapowiedział także plany ws. opłatka w Sejmie. - Chciałbym, aby formuła była ekumeniczna. Jeżeli mają być duchowni, to przedstawiciele wszystkich głównych wyznań chrześcijańskich w Polsce reprezentowanych - podkreślił.

Lider Polski 2050 przekazał także, że chciałby w tym roku zorganizować Wigilię dla osób potrzebujących. - To bardzo ważne, żebyśmy pokazali, że to nie jest żaden "pałac na górze", tylko dom nas wszystkich. Niezależnie w jakim kryzysie jesteśmy - zaznaczył Hołownia.

Spięcie Hołowni z pracownikiem TVP. "Głęboko wierzę w pana obiektywizm"

Polityk odpowiedział także na pytanie, kto jest autorem tzw. ustawy wiatrakowej. - Tworzyli ją posłowie i eksperci i Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 i były też konsultowane inne środowiska dość szeroko - odparł. - Problem był tutaj komunikacyjny, to powinno być lepiej zakomunikowane. Na szczęście jesteśmy w sytuacji, w której możemy powiedzieć "tak, usłyszeliśmy głos tych, którzy chcą szerszych konsultacji w tym zakresie" - dodał. - Uwolnimy energię z wiatru w Polsce, tak samo jak ze słońca, z polskiego atomu - zapewnił.

Pracownik TVP dopytywał, "czy tak to powinno wyglądać, że posłowie podpisują dokument, żeby zebrać wymaganą liczbę podpisów, ale nie wiedzą, pod czym się podpisują". - Głęboko wierzę w obiektywizm pana redaktora i w to, że z równie krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się podpisom składanym w ubiegłej kadencji przez polityków Prawa i Sprawiedliwości - zakpił Hołownia.

- Posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują, niezależnie od tego, z której partii się wywodzą - podkreślił marszałek Sejmu. - Wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują - zapewniał wysłannik Telewizji Publicznej, co spotkało się z gromkim śmiechem na sali. - A to w takim razie jakieś złośliwe plotki - odpowiedział polityk.