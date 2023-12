Zalewska mówiła o śmierci 14-latki z Andrychowa. Aż tu nagle: Nagonka ze strony totalnej opozycji

Małopolska policja poinformowała w oświadczeniu o kontroli, którą przeprowadzono w Andrychowie po śmierci 14-letniej Natalii. Jak podano, w jej trakcie analizowano monitoring, odtwarzano rozmowy telefoniczne, wytworzone przez policjantów materiały i sprawdzano, czy prawidłowe były wydawane i realizowane polecenia oraz proces podejmowania decyzji. Przekazano, że podjęto "szereg działań", choć "zauważono jednakże, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych". Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec czterech andrychowskich policjantów.

Śmierć 14-letniej Natalia z Andrychowa. "SE": Ojciec błagał o zlokalizowanie jej telefonu

14-letnia Natalia z Andrychowa we wtorek w ubiegłym tygodniu przed godz. 8 rano miała wsiąść do autobusu do Kęt, gdzie znajdowała się jej szkoła. Dziewczynka zadzwoniła jednak wcześniej do ojca i poinformowała, że źle się czuje. Mężczyzna poszedł na komisariat, by zgłosić zaginięcie swojego dziecka. - Ojciec Natalii przez godzinę czekał w poczekalni na policjanta, a potem kolejną składał zawiadomienie, w międzyczasie błagał wręcz dyżurnego, by chociaż zlokalizowali telefon jego córki, zanim się wyłączy - relacjonowała pani Anna, sąsiadka rodziny Natalii w rozmowie z "Super Expressem".

Anna Zalewska o "nagonce na policję"

- To tragiczne informacje, nikt nie odda życia dziewczynki, nikt nie zabierze ogromu rozpaczy rodziców i całej rodziny - mówiła europosłanka PiS Anna Zalewska w programie "Fakt LIVE". - Przeżywam też śmierć doświadczonych policjantów [we Wrocławiu - red.], którzy zostali postrzeleni przez przestępcę podczas zatrzymania - dodała.

- O niczym nie przesądzam, oczekujemy od policji gwarancji bezpieczeństwa, natychmiastowej reakcji, przestrzegania procedur. W każdej sytuacji, szczególnie dramatycznej, oczekujemy publicznego poinformowania, co zadziałało, co nie, co doprowadziło do skutku śmiertelnego i wyciągnięcia konsekwencji oraz wniosków - podkreśliła polityczka PiS.

Według Anny Zalewskiej "policja przez ostatnie osiem lat przede wszystkim doświadczyła ogromnej nagonki ze strony totalnej opozycji, każda nieprawidłowość urastała do rangi absolutnej afery, paraliżowała często policjantów w różnych decyzjach". - To osiem lat niekończących się ulicznych awantur, agresji w stosunku do policjantów, którzy w sposób oczywisty każdą awanturę, każdą demonstrację musieli w najprzeróżniejszy sposób zabezpieczyć - stwierdziła europarlamentarzystka.

- Mamy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości, osądzać je w myśl zasad i prawa, mówić wyraźnie, że to ma się nie powtórzyć, wyciągać konsekwencje, a przede wszystkim wspierać policję - wskazywała Zalewska. - Policja zawsze potrzebuje społecznego wsparcia, co nie zmienia faktu, że w sytuacjach trudnych, złych należy oceniać i wyciągać konsekwencje - podsumowała.