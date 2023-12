Nieoficjalnie: ustawa wiatrakowa wstrzymana. "Decyzja Donalda Tuska"

Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie w listopadzie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku.

Ponadto zaproponowano też liberalizację zasad budowy farm wiatrowych. Projekt zakłada m.in. normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej i mieszkaniowo-usługowej. Dla maksymalnego emitowanego hałasu elektrowni do 103 decybeli to 300 metrów. Dla zabudowy jednorodzinnej to 400 metrów. Zdaniem przeciwników projektu, możliwe byłoby też wywłaszczanie prywatnych gruntów pod budowę wiatraków.

Zapisy w projekcie ostro krytykowali m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny, na podstawie którego chcieli wywłaszczać ludzi i stawiać wiatraki 300 metrów od domów. Skąd ten pośpiech? Ktoś ich naciska?" - pisał w weekend premier Mateusz Morawiecki na platformie X.

Ustawa wiatrakowa wstrzymana. Są nieoficjalne doniesienia

"Projekt dotyczący stawiania turbin wiatrowych ma zostać wyłączony z ustawy zamrażającej ceny prądu i zostanie złożony w Sejmie jako projekt rządowy po przejęciu rządu przez nową większość. To samo ma się stać z projektem dotyczącym wakacji kredytowych. Z naszych informacji wynika również, że projekty poselskie nowej większości nie będą składane bez konsultacji z rządem - to warunek przyszłego premiera" - podał we wtorek Onet.pl. Podkreślono również, że to "osobista decyzja Donalda Tuska".

- Pragnę zaznaczyć, że nie ma żadnej afery. Wiele kłamstw jest wokół tej afery, dezinformacji. Absolutnie nie chodzi nam o to, by wywłaszczać ludzi, ale w ustawie zostanie to poprawione i doprecyzowane. Chodzi o to, by umożliwić podłączenie elektrowni do sieci, pociągnąć kabel, który przebiega pod ziemią - powiedziała i dodała, że wprowadzona zostanie ochrona akustyczna, by dbać o komfort mieszkańców wiejskich - komentowała w poniedziałek w Polsat News posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska. Podkreśliła, że do projektu trafią poprawki, w których zapisana będzie m.in. minimalna odległość 500 m od domów.

- Żadni biznesmeni [inwestujący w farmy wiatrowe - red.] nie kontaktowali się ze mną w sprawie zmiany przepisów i nie próbowali wywierać nacisków, konsultowaliśmy się w gronie ekspertów - podkreślała parlamentarzystka.