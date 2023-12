Za kulisami TVP. Duża nerwowość i wezwania "nie poddawaj się, broń się"

Z naszych rozmów z ludźmi z kręgu TVP wynika, że jedni w tej telewizji są bojowi i chcą na bramkach rękami ochroniarzy zatrzymać nominatów nowej władzy, ale już inni są zupełnie pogodzeni z losem i odliczają dni do końca swojej obecności przy Woronicza bądź placu Powstańców.

- Myśli trzeźwo i wie, że nowa władza usunie go ze stanowiska prezesa TVP - mówi pracownik TVP znający Mateusza Matyszkowicza, aktualnego prezesa tej telewizji:

Ale nie wszyscy są gotowi opuścić Woronicza i Plac. - Jedni mówią prezesowi "nie poddawaj się, broń się", ale Matyszkowicz wie, że nie będzie sposobu, by się obronić - opisuje pracownik bliski programom informacyjnym TVP.

- Jak przyjdzie ktoś z papierem od przyszłego rządu Platformy i będzie nam mówił, że chce przejąć TVP, to pokażemy mu analizy prawne dotyczące naszego statutu. Poinformujemy, że wszelkie działania wbrew statutowi są bezprawne - przekonuje kolejny.

W statucie TVP na odchodne były już minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński chciał dokonać zmian, by zabezpieczyć się na wypadek próby usunięcia władz TVP poprzez postawienie spółki w stan likwidacji i wprowadzenie przez rząd własnego likwidatora. W statucie ma się więc pojawić zapis, że likwidatorem jest de facto urzędujący prezes.

- Co prawda nie ma zgodnych z prawem trybów odwołania zarządu TVP i innych mediów publicznych, ale jednocześnie nie ma też mocy, by zablokować takie działania przyszłego rządu - mówi pracownik TVP wysokiego szczebla, współpracujący z prezesem.

TVP przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości była medialnym ramieniem rządu. Stąd zwłaszcza Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej szykujący się do przejęcia sterów nowego rządu, wręcz za punkt honoru obrał sobie wytrącenie TVP z rąk nominatów PiS. Gdy Tusk mówi, że chce to zrobić w 24 godziny, to faktycznie tak jest.

Takie ruchy ze strony odchodzącego - a nawet w liczbie mnogiej: odchodzących - rządów PiS nie są w stanie zatrzymać, jak mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, "żelaznej miotły". Nawet jeśli władze TVP - prezes, członkowie rady nadzorczej czy dyrektorzy biur - będą chciały walczyć o pozostanie na stanowiskach, to w sądzie. A to może potrwać latami.

- Po utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godzin, żeby telewizja PiS-owska zamieniła się w publiczną. Trzymajcie mnie za słowo. Nie będę ujawniał szczegółów recepty, jaką przygotowaliśmy. Nie będziemy potrzebowali ustawy, nie będziemy potrzebowali zgody prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy mechanizmy prawne - zapowiadał były premier jeszcze w kampanii wyborczej. Po wyborach Tusk to potwierdzał. U źródeł motywacji przyszłego premiera są powody nie tylko polityczne, lecz także bardziej osobiste - w ocenie Tuska TVP poprzez atakowanie go naraziła bezpieczeństwo, a wręcz życie jego i jego rodziny. Ponadto odbicie TVP jest zadaniem relatywnie bardzo prostym i z tej obietnicy akurat bardzo łatwo się wywiązać.

Na Woronicza też to wiedzą. Politycy zwłaszcza PO przekonują - za Tuskiem - że w centrali Platformy gotowych jest kilka scenariuszy na odbicie TVP. Z postawieniem TVP w stan likwidacji i jednoczesnym odwołaniem uchwałami Sejmu członków Rady Mediów Narodowych. Rozwiązania te, jak i inne mogą być po bandzie, ale Tusk tu się nie cofnie. - To będzie zgodnie z prawem. Tak, jak my je rozumiemy. Mam na myśli także polskich prawników, konstytucjonalistów, medioznawców. Z całą pewnością będziemy tutaj skuteczni - przekonywał niedawno Tusk.

W TVP słyszymy, że owszem, Tusk TVP odbije. Kwestia czasu. Krótkiego. Jak informowała Gazeta.pl, szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka od 13 grudnia nie chce już prowadzić tego programu, więc zdecydowała się na rozwiązanie umowy, na podstawie której prowadzi ten program. Wcześniej odeszło kilku reporterów bądź wydawców - widać więc, że trwa ewakuacja.

- PO straszy, że coś szybko zrobi, ale teraz nie powie co. To działa na ludzi w TVP. Jest nerwówka i niepewność, ale ludzie już się zaczęli z tym oswajać - mówi pracownik TVP.

W gigantycznej maszynerii TVP najbardziej istotnym z politycznego punktu widzenia jest pion informacyjny, Telewizyjna Agencja Informacyjna, "Wiadomości", TVP Info. Ale TVP to też seriale, filmy, rozrywka, koncerty i masa innych rzeczy. W TVP wśród pracowników jest obawa, że gdy już nastanie nowa władza, to nie tylko wymiecie ona tych, którzy odpowiadali za polityczny przekaz TVP, lecz także "zagłodzi" tę telewizję. PiS bowiem łożyło na TVP z budżetu państwa. W 2023 r. media publiczne (a głównie TVP) dostały 2,7 mld zł (z czego TVP 2,35 mld zł), a na 2024 r. (wedle założeń byłego rząd PiS) kwota stopniała do niespełna dwóch mld zł. Przez to - jak informowały Wirtualne Media - prezes TVP Mateusz Matyszkowicz informował Radę Mediów Narodowych, że przy takim finansowaniu będzie trzeba zwalniać ludzi w ośrodkach regionalnych TVP, emitować powtórki, a nowe produkcje ograniczać.

Dalej ograniczenie finansowania z budżetu, a te zależą od kształtu budżetu, który uchwali już nowy obóz rządzący - Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy - wymuszą na TVP kolejne oszczędności i cięcia. - Tu też jest duża nerwowość. Właśnie ze względów finansowych - mówi pracownik TVP.