Pomysł emitowania obrad Sejmu w sali kinowej narodził się z wypowiedzi Michała Marszała, internetowego satyryka, a zarazem twórcy profili społecznościowych tygodnika "Nie". Podczas burzliwych obrad, których tematem przewodnim było powołanie komisji ds. rozliczenia nadużyć PiS, zażartował on, że "pooglądałby to w kinie". Na nietypową propozycję w ciągu kilku godzin zareagowała warszawska Kinoteka.

Obrady Sejmu trafią do kin? Pionierem nowego formatu chce zostać Kinoteka

- Mamy jak najlepsze intencje. Chcemy w ten sposób realizować prawo obywatelek i obywateli do informacji, chcemy popularyzować wiedzę o funkcjonowaniu najważniejszych dla państwa instytucji, chcemy pielęgnować bardzo obywatelskie zachowania. Nie ukrywamy, że ważny jest też dla nas element jednoczący: to, że ludzie będą razem oglądać obrady tak istotnego dla ich codziennego życia organu władzy - podkreśliła w rozmowie z Wirtualną Polską Karolina Fornal z działu marketingu i dystrybucji Kinoteki.

Wstępnie planowane wydarzenie ma się odbyć w poniedziałek 11 grudnia, czyli w dniu, na który zapowiedziano próbę uzyskania większości przez rząd powołany przez Mateusza Morawieckiego. Seans ma rozpocząć się już w godzinach porannych, tak, jak posiedzenie posłów. Przedstawicielka Kinoteki przyznała, że jeśli zainteresowanie kinową wersją obrad Sejmu się utrzyma, podobne transmisje mogą pojawiać się w przyszłości w sposób cykliczny i obejmować więcej niż jedną salę.

Na razie nie wiadomo, czy będą obowiązywać bilety i za ile, czy możliwe będzie dokonywanie wcześniejszych rezerwacji. Pod znakiem zapytania stoi także kwestia ewentualnych przekąsek, a zwłaszcza popcornu.

Transmisje z Sejmu biją rekordy popularności. Kanał ma już blisko 400 tys. subskrypcji

Od październikowych wyborów parlamentarnych zainteresowanie polityką w Polsce przeżywa swoiste odrodzenie. Na kanale Sejmu w serwisie YouTube liczba wyświetleń jeszcze do niedawna z trudem przekraczała pułap tysiąca odtworzeń. Dziś zainteresowanie materiałami kręconymi przy ul. Wiejskiej w Warszawie liczy się w setkach tysięcy odbiorców. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy Sejm RP zebrał 390 tys. subskrybentów, co uprawniło go do odebrania srebrnego przycisku od platformy YT. Obecnie wszystko wskazuje na to, że posiedzenia izby niższej będzie można oglądać również w kinie.