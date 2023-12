Były minister ds. rozwoju i technologii Waldemar Buda rozmawiał 4 grudnia z reporterką TVN24. Polityk miał się wypowiedzieć na temat projektu Koalicji Obywatelskiej, dotyczącego jawności majątków współmałżonków ważniejszych polityków. W każdej udzielonej odpowiedzi Buda przywoływał nazwisko Donalda Tuska.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Staroń: Gdy żyjemy w poczuciu wstydu i winy, trudno nam myśleć konstruktywnie

Projekt "czyste ręce". A Waldemar Buda nieustannie o Donaldzie Tusku

Reporterka podczas krótkiej rozmowy z politykiem PiS-u zapytała go, czy poprze projekt Koalicji Obywatelskiej o jawności majątków współmałżonków tych ważniejszych polityków. - Oczywiście, że poprę, zobaczymy, jaki ona będzie miała ostatecznie kształt, ale chętnie dowiem się tego, ile Donald Tusk zarobił w Brukseli. Donald Tusk ma intercyzę, nie przedstawił majątku swojej żony, co jest zastanawiające - odpowiedział Waldemar Buda.

Reporterka próbowała wtrącić, że do podobnej sytuacji z intercyzą doszło w przypadku premiera Mateusza Morawieckiego. - Tak, mówię o Donaldzie Tusku, ma intercyzę, dlatego chętnie tę ustawę wykorzystamy do tego, żeby dowiedzieć się, jaki majątek rzeczywiście ma żona Donalda Tuska, po co ta intercyza była, chętnie będziemy pracować nad tą ustawą - odpowiedział polityk PiS-u, nie odnosząc się do sytuacji premiera Morawieckiego.

Waldemar Buda został też zapytany, czy Mateusz Morawiecki ujawni majątek swojej żony. - Zgodnie z prawem każdy będzie musiał ujawnić, łącznie z Donaldem Tuskiem - odpowiedział na pytanie polityk. Kiedy reporterka zapytała Budę, dlaczego wcześniej nie powstał podobny projekt, polityk nie odpowiedział na pytanie; wciąż nie mógł odkleić się od Tuska.



- Ja się zastanawiam, dlaczego Donald Tusk zawarł intercyzę i nie ujawnia swojego majątku, czyli tego, co zarobił w Brukseli, jego dochody nie są znane, a po drugie intercyza nie pozwala poznać majątku żony Donalda Tuska. Każdy będzie się musiał ustawie teraz podporządkować, ale ja się cieszę, bo ja szukałem informacji o tym, ile zarabiał Donald Tusk - odparł Buda.

Projekt opozycji "czyste ręce" ma ujawniać majątek małżonków głównych polityków w państwie

W listopadzie br. do Sejmu trafił projekt, który przez Donalda Tuska został nazwany "czyste ręce". Według jego założeń najważniejsi politycy będą mieć obowiązek do ujawniania majątków także swoich małżonków/małżonek. Dzięki temu ma zostać ujawniony m.in. majątek żony premiera Mateusza Morawieckiego, która od dekady ma rozdzielność majątkową z mężem - o czym pisaliśmy w Gazeta.pl. - Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań, bo to jest obiektywnie w interesie całej klasy politycznej, aby te spekulacje wreszcie przestały funkcjonować - ocenił Donald Tusk.