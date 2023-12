Afera z Pegasusem. Zniszczona płyta z danymi z telefonu Brejzy. Prokuratura potwierdza

- Uzyskałem informację, że w postępowaniu, w którym przeciwko mnie użyto cyberbroni w trakcie kampanii wyborczych w 2019 r., niszczone są dowody. Oświadczam, że zniszczono płytę, jedną z kilku, na którą pozyskano systemem cybernetycznym Pegasus materiał pochodzący z mojego telefonu. Była to płyta włączona w postępowanie z zawartością oryginalną z mojego telefonu z tzw. pierwszego strzału z systemu Pegasus - mówił w maju Krzysztof Brejza podczas posiedzenia senackiej komisji nadzwyczajnej ds. nielegalnej inwigilacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Lubnauer: Nie pozwolimy, żeby przestępstwa PiS-u nie były nierozliczone

Polityk powiedział, że zniszczona płyta była "płytą unikalną", z której danych nie da się odtworzyć. - Zniszczenie tej płyty nie pozwala ustalić, co było wgrywane do telefonu w kolejnych strzałach. Uzyskaliśmy informacje z Citizen Lab, że służby PiS wgrały do moich telefonów około 1 GB danych - zaznaczył. Senator zastrzegł wówczas, że ze względu na toczące się postępowanie karne nie może ujawniać więcej informacji.

Do szczegółów sprawy dotarli dziennikarze "Superwizjera" TVN. Jak ustalili, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku potwierdziła, że doszło do złamania płyty DVD z danymi z pierwszego ataku Pegasusa na telefon Krzysztofa Brejzy. Tym samym odczyt danych z nośnika nie jest możliwy.

- Postępowanie sprawdzające przeprowadzone przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście wykluczyło umyślne zniszczenie płyty DVD znajdujące się w aktach sprawy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wobec tego zakończyło się decyzją o odmowie wszczęcia postępowania. Materiał zgromadzony na płycie znajdował się też na innym nośniku, a zatem nie doszło do jego utraty - przekazała dziennikarzom "Superwizjera" Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

"Brejzowie odpowiadają, że na tych innych nośnikach danych mogły być już zmienione dane, jak np. zmienione treści sms-ów polityka, które pokazała telewizja rządowa. I dlatego – ich zdaniem – ta płyta była tak ważna, bowiem na niej były oryginalne, niezmienione treści z telefonu" - czytamy na tvn24.pl.

To nie pierwszy przypadek dotyczący zniszczonej płyty DVD w postępowaniu. W czerwcu 2019 r. telewizja TVN24 poinformowała, że doszło do uszkodzenia dwóch płyt DVD pochodzących z materiałów śledztwa dotyczącego wypadku premier Beaty Szydło w Oświęcimu. Na jednej z nich znajdowało się nagranie z kamery monitoringu, na którym widać było przejazd kolumny przed wypadkiem. Biegli nie wykluczyli, że płyty mogły zostać zniszczone przez kogoś celowo.

Pegasus. Posłowie KO domagają się komisji śledczej

W listopadzie do Sejmu trafił projekt uchwały posłów Koalicji Obywatelskiej ws. powołania komisji śledczej badającej legalność wykorzystywania Pegasusa w latach 2015-2023.

"Amerykańska agencja prasowa Associated Press poinformowała o używaniu oprogramowania, którego producentem jest izraelskie przedsiębiorstwo NSO Group w celu inwigilowania działaczy opozycji demokratycznej oraz osób publicznych krytykujących działalność polskiego rządu" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Jak podkreślono, ujawniono do tej informacje o stosowaniu szpiegowskiego oprogramowania m.in. wobec Krzysztofa Brejzy, Romana Giertycha, Ewy Wrzosek oraz pracowników i kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli,

"Z raportów sporządzonych przez Citizen Lab funkcjonującym w ramach Uniwersytetu w Toronto wynika, że w okresie przedwyborczym w roku 2019 pan Roman Giertych inwigilowany był 18 razy. Z kolei telefony pana Krzysztofa Brejzy, ówczesnego szefa sztabu wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska – PO, .N, IPL, ZIELONI penetrowane były przez polskie służby specjalne 33 razy – m.in. w czasie szczytu kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje w sprawie inwigilacji Krzysztofa Brejzy za pomocą systemu Pegasus potwierdziła również organizacja Amnesty International" - wskazano.

"Telefon pani prokurator Ewy Wrzosek był kontrolowany oprogramowaniem Pegasus w okresie czerwiec – sierpień 2021 r., jednak inwigilacja miała najprawdopodobniej związek z wszczęciem śledztwa w sprawie tzw. wyborów kopertowych – wyborów prezydenckich organizowanych w maju 2020 r., które się nie odbyły. Telefon pana Michała Kołodziejczaka był szpiegowany kilka razy w 2019 r., czyli w roku, w którym organizowano wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory parlamentarne" - przekazano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Posłowie KO podkreślili również, że "szczególnie skandaliczne jest wykorzystanie izraelskiej cyberbroni" wobec Krzysztofa Brejzy.

"Najprawdopodobniej w taki sposób pozyskano prywatną korespondencję Krzysztofa Brejzy, później ją spreparowano i sfałszowano przez bliżej nieokreślone osoby, przypuszczalnie przez służby specjalne oraz pracowników lub współpracowników Telewizji Polskiej S.A. m.in. w ten sposób, że z kilkunastu wiadomości SMS wysyłanych do różnych osób i w różnym czasie utworzono jedną, dopisując na końcu dodatkową treść i nazywając tak stworzony "materiał" mianem "maila", pomijając przy tym istotne treści, co zmieniało znaczenie i odbiór korespondencji sugerując, iż Krzysztof Brejza podejmuje działania niezgodne z prawem albo przynajmniej nieetyczne; autorstwo części wiadomości SMS zostało przypisane senatorowi Krzysztofowi Brejzie, chociaż to nie on był ich rzeczywistym nadawcą".