W poniedziałek 4 grudnia premier Mateusz Morawiecki złożył w Sejmie projekt ustawy, który jest autopoprawką do rządowego projektu ustawy o "szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024". Projekt Rady Ministrów dotyczy "doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi systemowymi przepisami regulującymi podstawę wynagrodzeń sędziów i prokuratorów".

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Rafałowski: Duda nominował najbardziej prawdopodobnego następcę Kaczyńskiego, po czym go skompromitował

900 mln dla sędziów i prokuratorów. Morawiecki złożył nowy projekt w Sejmie

We wniosku czytamy, że "zaproponowane zmiany będą miały wpływ m.in. na wysokość wynagrodzeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego, sędziów sądów powszechnych, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych, prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz na wysokość uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku".

Projekt ma zwiększyć podstawę wynagrodzenia sędziów i prokuratorów do kwoty 7005,76 złotych. W sumie spowoduje to zwiększenie wydatków budżetu państwa o około 900 mln złotych.

"Gazeta Wyborcza" zauważa, że 8 listopada Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę w związku z ustawą okołobudżetową, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaniżył pensje sędziowskie. "Podstawą ich pensji - zgodnie z ustawami o sądach - powinno być przeciętne wynagrodzenie, ale rząd PiS od trzech lat określał inną, niższą podstawę w ustawach okołobudżetowych. Tak jak się spodziewała obecna jeszcze opozycja, Trybunał Przyłebskiej uznał, że sędziom należą się wyrównania" - opisuje dziennik.

Z kolei "Fakt" zwraca uwagę, że Julia Przyłębska będzie mogła liczyć nawet na około 97 tysięcy złotych wyrównania. Natomiast na przykład sędziowie Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz na 66 tysięcy złotych.

Kary nakładane na Polskę przez TSUE. Trybunał Konstytucyjny powinien ogłosić wyrok

Tymczasem we wtorek 5 grudnia o godzinie 11:00 Trybunał Konstytucyjny powinien ogłosić wyrok w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Sprawą zajmuje się pełny, 11-osobowy skład TK pod przewodnictwem prezeski Julii Przyłębskiej.

Prokurator generalny chce uznania za niekonstytucyjne regulacji prawa unijnego, które pozwalają na nałożenie na kraj członkowski kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego oraz upoważniających prezesa TSUE lub sędziego unijnego trybunału do nałożenia środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania Polski.

Wniosek poparł Sejm poprzedniej kadencji. Na ostatniej rozprawie, 21 listopada nie stawił się nikt z przedstawicieli niższej izby Parlamentu. Stanowisko Sejmu, postanowieniem z 27 listopada wycofał marszałek Szymon Hołownia. Z wnioskiem prokuratora generalnego zgodziło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zdaniem prezydenta, jak mówił jego pełnomocnik prof. Dariusz Dudek, niezależnie od krytycznej oceny zaskarżonych przez prokuratora generalnego regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, należy uwzględnić uwarunkowania prawno międzynarodowe. - Za niepożądane należy uznać konsekwencje prawno-międzynarodowe skutkujące podejrzeniem, że RP nie respektuje wiążącego ją prawa międzynarodowego - mówił prezydencki pełnomocnik. Dudek ocenił, że kroki podjęte przez TSUE w sprawie Turowa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to eksces orzeczniczy oraz działania ultra vires, czyli poza kompetencjami.