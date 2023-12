Nieoficjalnie: Będą zmiany w regulaminie Sejmu. Ma to związek z powołaniem rządu Tuska

Premier Mateusz Morawiecki ma wygłosić exposé 11 grudnia. Sejmowa większość (KO, Trzecia Droga i Lewica) deklaruje, że nie zagłosuje za wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym dojdzie do wyboru premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym. Kandydatem koalicji jest przewodniczący PO Donald Tusk. Ta procedura składa się z trzech elementów: wyboru nowego szefa rządu, wygłoszenia przez niego expose i głosowaniem nad wotum zaufania i składem rządu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Rafałowski o Morawieckim: Skoro są sprawy do załatwienia, to czemu ich nie zrobiliście wcześniej

- Jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 grudnia wieczorem z izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października. Exposé i skład Rady Ministrów możemy wtedy już spokojnie przegłosować dnia następnego, a jeżeli czas nie pozwoli, to zrobimy de facto w całości ten drugi krok 12 grudnia - mówił przed kilkoma dniami marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Nieoficjalnie: będą zmiany w regulaminie Sejmu

W regulaminie Sejmu wskazane jest, że wybór premiera ma odbywać się w głosowaniu imiennym. Na czym dokładnie ono polega? "Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu urny; posłowie kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez sekretarza Sejmu, wrzucają swoje kartki do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje pięciu, wyznaczonych przez Marszałka Sejmu, sekretarzy Sejmu" - czytamy.

Jak podaje RMF FM, w środę ma dojść do zmian w regulaminie i usunięciu tego zapisu. "Podchodzenie do urny i wrzucanie kartek trwałoby co najmniej kilkadziesiąt minut. Obecnie posłowie mogą wybrać nazwisko kandydata z listy na urządzeniu i od razu ich imienne głosowanie jest widoczne w systemie" - podaje Rmf24.pl.

Portal podaje, że obecnie regulamin Sejmu zakłada najpierw głosowanie nad wyborem premiera, a potem (po exposé) głosowanie ws. wotum zaufania. "Nie bardzo wiadomo, po co dwa razy Sejm wybiera premiera. Prawdopodobnie więc w tym drugim głosowaniu Sejm zatwierdzać będzie tylko proponowany skład rządu" - informuje RMF FM.