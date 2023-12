Szymon Hołownia bryluje, PiS i KO słabnie. Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości

W badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" liderem poparcia jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 31,5 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. To także wynik słabszy o 4 pkt proc. niż uzyskany w wyborach parlamentarnych (35,38 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, za którą opowiedziało się 27 proc. respondentów. W listopadzie poparcie dla KO wyniosło 29,2 proc., a w wyborach 30,7 proc.

Polska 2050 z wyraźnym wzrostem w sondażu

Wzrosło z kolei poparcie dla Polski 2050. Partia Szymona Hołowni uzyskała 10,3 proc. poparcia. W poprzednim badaniu było to 7,6 proc. Trzecia Droga, a więc wspólna lista PL2050 i PSL, uzyskała w wyborach parlamentarnych 14,4 proc. Kolejne miejsce zajęła Nowa Lewica z wynikiem 9,3 proc. (poprzedni sondaż - 9,1 proc., wybory - 8,6 proc.). Wzrosło też poparcie Konfederacji, która uzyskała 9 proc. poparcia. W poprzednim badaniu było to 7 proc., a w wyborach 7,16 proc. PSL uzyskało 7,3 proc. poparcia (wcześniej było to 7,8 proc.). Odpowiedzi "inne" udzieliło 1,8 proc., a "nie wiem/trudno powiedzieć" 3,8 proc.

Wzrost poparcia dla Polski 2050 skomentował w "Rzeczpospolitej" Marcin Duma, szef IBRiS. Jak powiedział, "to dobry wynik w kontekście kolejnych wyborów". - To jest ważne wskazanie, także wobec argumentów, że duża grupa zagłosowała na Trzecią Drogę, "żeby jej pomóc i poprawić wynik całej opozycji". Może tak było, ale teraz ci wyborcy wydają się z tego wyboru bardzo zadowoleni - stwierdził.

Obecnie w Sejmie najwięcej posłów liczy klub PiS (191). W klubie KO zasiada 157 osób, a w klubie Polska 2050-Trzecia Droga 33. 32 posłów ma klub PSL-Trzecia Droga, 26 koalicyjny klub Lewicy, 18 Konfederacja, a 3 koło poselskie Kukiz'15.