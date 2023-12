To koniec ery ministra Czarnka i Mikołaja Pawlaka. Nowy rząd naprawi polską szkołę?

Zobacz wideo Poranna rozmowa 5.12.2023

Z naszymi gośćmi porozmawiamy o największych wyzwaniach, jakie stoją przed nowym rządem w kwestii szkolnictwa i systemu opieki psychologicznej dla najmłodszych. Podsumujemy także kadencję Mikołaja Pawlaka w roli Rzecznika Praw Dziecka i porozmawiamy o przemocy w szkole.

Kontrowersje wokół Mikołaja Pawlaka

W październiku Mikołaj Pawlak pisał w felietonie dla katolickiego tygodnika "Niedziela" o tym, jakie zjawiska, zachodzące rzekomo we współczesnym świecie, uważa za niebezpieczne. Rzecznik Praw Dziecka nawiązał przy tym do symboli ruchu LGBT (tęczowa flaga) oraz islamu (półksiężyc). "Gdy nad szkolnymi tablicami zamiast krzyży powszechnie zadomowią się pseudotęczowe kolorowe szmaty, a w niektórych dzielnicach miast półksiężyce, będziemy żyć w świecie, w którym będą rządzić pokolenia wychowane bez wartości i zasad, nieznające granic i nieumiejące walczyć ze złem; które nie będą umiały przekazywać takich wartości swoim dzieciom" - napisał. Kilka miesięcy temu Pawlak rozpoczął także kontrole szkół znajdujących się na liście Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Pytał placówki m.in. o to, czy dyrektorzy sprawdzali swoich pracowników w "rejestrze pedofilów''.

Monika Horna-Cieślak nową Rzeczniczką Praw Dziecka

Nową Rzeczniczką Praw Dziecka została Monika Horna-Cieślak wybrana na to stanowisko 30 listopada. Horna-Cieślak powiedziała w Senacie, że jako Rzecznik Praw Dziecka będzie chciała zająć się między innymi tematem zdrowia psychicznego. Podkreśliła, że zamierza to robić nie tylko poprzez uczestnictwo w pracach legislacyjnych, ale także poprzez działania profilaktyczne. W jej ocenie bardzo ważne jest, aby mówić o tym, że osoby młode mogą prosić o pomoc, gdy dzieje się coś złego. Wskazała także, że w tej sprawie powinny odbywać się szkolenia i kampanie społeczne.