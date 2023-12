Szymon Hołownia zaskoczył ambasadora USA. "Jesteśmy daleką rodziną"

Szymon Hołownia spotkał się w poniedziałek 4 grudnia z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Markiem Brzezinskim. Na oficjalnym profilu Sejmu RP na platformie X opublikowane zostało nagranie przedstawiające powitania gościa w gabinecie marszałka Sejmu. Podczas krótkiej rozmowy poprzedzającej oficjalną część spotkania politycy wymienili uprzejmości oraz skomentowali swoją aktywność w mediach społecznościowych. Szymon Hołownia zdradził ponadto swój "rodzinny sekret".

Ambasador USA o Szymonie Hołowni. "Gwiazda mediów społecznościowych"

- Świetnie spotkać gwiazdę mediów społecznościowych - powitał marszałka Sejmu Mark Brzezinski. Ambasador USA od razu zwrócił również uwagę na panieńskie nazwisko Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, żony Szymona Hołowni. - Może jesteśmy jakoś spokrewnieni - zastanawiał się. Na powitanie zareagował od razu marszałek Sejmu, który potwierdził, że jego małżonka jest daleko spokrewniona z Markiem Brzezinskim.

Ambasador USA Mark Brzezinski: Głos Polski jest ważny. Waszyngton słyszy

Przy okazji robienia zdjęcia Mark Brzezinski zacytował słowa zmarłego niedawno Henry'ego Kissingera: "Jeśli nie ma tego w telewizji, to się nie zdarzyło". - Dzisiaj, jeśli nie ma tego na Instagramie, to się nie zdarzyło - powiedział ambasador. - Dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt - dodał. - Głos Polski jest głośny, jest ważny. Waszyngton słyszy - zwrócił się po polsku ambasador Brzezinski. - Brzezińscy w tym miejscu będą zawsze mile widziani - podkreślił z kolei Szymon Hołownia przed przejściem do oficjalnej części spotkania.

Spotkanie Szymona Hołowni z ambasadorem USA. "Rozmawialiśmy jak przyjaciele"

Michał Kobosko przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że podczas rozmowy poruszone zostały między innymi kwestie bezpieczeństwa, energetyki i relacji międzynarodowych. Pojawić miał się również temat współpracy parlamentarnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. - Rozmawialiśmy jak przyjaciele, co oczywiste, bo Polska i USA są partnerami i to się nie zmieni pod rządami nowej koalicji - podkreślał Kobosko.

Sam ambasador USA ocenił spotkanie jako "bardzo dobre". "Relacje między Polską a USA są bliższe niż kiedykolwiek i nie możemy się doczekać dalszego zacieśniania naszej współpracy" - zapewniał Mark Brzezinski we wpisie opublikowanym na platformie X.