Paweł Kukiz w rozmowie z "Faktem" skrytykował sposób prowadzenia obrad przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. - Miejsce, w którym rozgrywają się sprawy, które będą decydowały nie tylko o losie współczesnego pokolenia, ale również o losie przyszłych pokoleń, traktowane są z perspektywy talk-show. To jest rzecz porażająca. Czy ludzie nie mają świadomości, że to nie jest zabawa? W tej instytucji się powinny dziać bardzo poważne rzeczy i zapadać bardzo poważne decyzje, natomiast ludzie oglądają to jak program - ocenił były muzyk, szef KUKIZ15.

Paweł Kukiz o Szymonie Hołowni: To po prostu znudzi się ludziom

Polityk został zapytany, czy Szymon Hołownia już rozpoczął kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi. - Jeśli tak, to uważam, że robi błąd, podchodząc do funkcji marszałka jak do roli konferansjera. Miesiąc lub dwa takiej postawy z pewnością się "sprzeda", ale jeśli chce przez całe dwa lata w takiej formule komedianckiej występować w Sejmie, to po prostu znudzi się ludziom i dzisiejsza sympatia wobec niego zacznie się zmieniać w zniechęcenie - powiedział. - I w ten sposób, ku zadowoleniu Donalda Tuska, zrobi miejsce Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich. Prędzej czy później przy takim sposobie prowadzenia obrad pan Hołownia się przeje - dodał.

Kukiz wskazał, że on i Hołownia wywodzą się z show-biznesu, po czym dodał, że zna "te postawy". - Sam robiłem podobne błędy. Tak się dzieje, gdy człowiek za bardzo uwierzy w siebie. Dwa lata i w polityce, i w show-biznesie, to jest ogrom czasu. W pewnym momencie ochy i achy mogą się odwrócić absolutnie, o 180 stopni. I w ten sposób Tusk wprowadzi Trzaskowskiego na urząd prezydencki. W obozie Jarosława Kaczyńskiego na dziś nie ma charyzmatycznego kandydata - dodał.

Kukiz o porzuceniu PiS: Myśmy się widocznie nie zrozumieli

Poseł skomentował też porzucenie sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością (Kukiz startował z listy ugrupowania, ale w Sejmie założył własne koło). - Myśmy się widocznie nie zrozumieli. Ja sobie wyobrażałem, że polska prawica będzie działała w formule podobnej do funkcjonowania partii republikańskiej w USA, że będzie szła jako skonsolidowany konkretnymi, wspólnymi propolskimi celami zespół wielu prawicowych podmiotów, które korzystając z listy wyborczej PiS-u, pójdą szerokim frontem do wyborów, a po wyborach zakładamy klub, w którym te podmioty mają tożsamość, swoją autonomię i nie są ograniczane dyscypliną partyjną, czyli obowiązkiem głosowania zgodnie z wolą PiS w absolutnie każdej sprawie - powiedział.

W ostatnich wyborach do Sejmu Paweł Kukiz uzyskał 43,2 tys. głosów. Do koła poselskiego Kukiz'15 należą oprócz niego Marek Jakubiak i Jarosław Sachajko.