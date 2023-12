11 grudnia o godz. 10 premier Mateusz Morawiecki przyjedzie do Sejmu, żeby wygłosić exposé. Po kilkugodzinnej dyskusji, ok. godz. 15, powinno nastąpić głosowanie nad wotum zaufania dla jego rządu. W poniedziałek na konferencji prasowej obecny szef rządu poinformował, że jego wiara w uzyskanie w Sejmie wotum zaufania dla rządu wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni z powodu zamieszania wokół przepisów dotyczących wiatraków. Premier zastrzegł jednak, że wiara ta "nie jest ogromna". - Jest na poziomie 20-30 proc., ale cały czas jest - wskazał.

Mateusz Morawiecki: Projekt ustawy wiatrakowej wprowadza możliwość wywłaszczenia Polaków

- Jeśli Lewica i PSL chcą rzeczywiście podpisywać się pod takimi lobbystycznymi projektami jak ustawa wiatrakowa, która jest bardzo niebezpieczna dla Polaków, to myślę, że poszczególni parlamentarzyści tych ugrupowań zastanowią się nad tym, czy nie warto jednak, aby powstała 'Koalicja Polskich Spraw', a nie 'koalicja zagranicznych spraw' ustawy wiatrakowej - powiedział premier. W jego ocenie projekt zmian w ustawie wiatrakowej wprowadza możliwość wywłaszczenia Polaków. O tym, co mówią o sprawie eksperci, piszemy w daleszej części tekstu.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że dziś wywłaszczenia są możliwe jedynie przy budowie wielkich inwestycji autostradowych lub kolejowych. Jak wskazał, zezwala na to artykuł szósty ustawy o gospodarce nieruchomościami. - Oni tam do tego artykułu dopisali wiatraki, także te największe. Dopisali je do kategorii inwestycji celu publicznego. To jest punkt 4c w artykule szóstym Ustawy o gospodarce nieruchomościami - powiedział.

W zeszłym tygodniu grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt ustawy, który przedłuża zamrożenie cen energii do końca czerwca. W projekcie zapisano także przepisy liberalizujące zasady budowy w Polsce wiatraków. Proponowana zmiana zezwala między innymi, aby takie urządzenia mogły być stawiane w odległości trzystu metrów od zabudowań.

Eksperci o zamieszaniu wokół wiatrków: Wywłaszczenie nie będzie możliwe

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, w ocenie znacznej części ekspertów zmiany w przepisach dotyczących wiatraków nie wprowadzają możliwości wywłaszczenia pod budowę farm wiatrowych. W rozmowie z portalem energetyka24.com adwokatka Anna Kucińska z Kancelarii Elżanowski & Partnerzy mówiła: "W mojej ocenie wywłaszczenie w tym trybie nie będzie możliwe. Podstawą dla wywłaszczenia może być wyłącznie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a projekt nowelizacji nie przewiduje wydania takiej decyzji w odniesieniu do elektrowni wiatrowych".

Także portal biznesalert.pl rozmawiał z kilkoma prawnikami, którzy wskazują: przepisy wcale nie pozwalają na wywłaszczenie pod inwestycje w wiatraki. Przepisy zrobiono tak, by trwająca zmiana prawa dotycząca Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i planów ogólnych nie blokowała inwestycji w najbliższych latach.

Politycy nowej koalicji przekonują, że nie ma mowy o żadnych wywłaszczeniach pod budowę wiatraków. - Nie ma podstaw, by na bazie tej ustawy wywłaszczać ludzi - mówiła w Radiu ZET Paulina Hennig-Kloska. Jej zdaniem mówienie o wywłaszczaniu to "skandaliczna dezinformacja i sianie strachu przez Zjednoczoną Prawicę". - Mamy opinię prawną, z której jawnie wynika, że na bazie ustawy nie można wywłaszczać ludzi - zapewniła. - Nie będzie żadnego wywłaszczania pod farmy wiatrowe - zapewniał także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szerzej na pytania na ten temat odpowiedział w tekście poniżej Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny zielona.gazeta.pl:

Jacek Sasin: Otrzymanie wotum zaufania będzie ekstremalnie trudne

Pod koniec listopada Jacek Sasin na antenie TVN24 stwierdził, że otrzymanie wotum zaufania dla rządu PiS będzie "ekstremalnie trudne". - Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tej próby podjąć - wskazał Sasin, zaznaczając, że PiS uzyskał najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych. - Padały takie określenia, że jest 10 proc. szans [na wotum zaufania - red.]. Tego się trzymajmy - dodał. - Przed nami dopiero głosowanie w parlamencie. Ono pokaże ostatecznie, czy ten rząd ma większość, czy nie ma. Jeśli nie będzie miał, to absolutnie jesteśmy gotowi, aby uznać ten fakt - zadeklarował polityk, zaznaczając, że "procedury demokratyczne muszą zadziałać".

W bardzo podobnym tonie w "Dzienniku Gazecie Prawnej" wypowiadał się Przemysław Czarnek. - Ja mówiłem, że (Mateusz Morawiecki - przyp. red) stworzy rząd na 100 proc., natomiast uzyskanie wotum zaufania w tym Sejmie będzie ekstremalnie trudne. Powiedzmy, że 10 proc. szans - przekazał.