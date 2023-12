- Jeżeli koledzy z Koalicji Obywatelskiej nawet myślą, że przyszłość Pauliny Hennig-Kloski została w zakwestionowana, to bym się na ich miejscu dwadzieścia razy zastanowił przed wypowiedzeniem takiej tezy - mówi polityk z otoczenia Szymona Hołowni, marszałka Sejmu i lidera Polski 2050. Jak dodaje, nikt po stronie nowej większości w Sejmie nie powinien podważać jej wiarygodności. - Bardzo serdecznie radzę - słyszymy. - To "serdecznie" jest łamane ze "stanowczo"? - pytamy. - Zdecydowanie tak - odpowiada.

Niemniej to Hennig-Kloska jest twarzą tego projektu, a jego obrona nie wygląda dobrze - to przerzucanie się odpowiedzialnością z Platformą Obywatelską; twierdzenia same posłanki, że ustawa jest dobra, ale trzeba ją jednak poprawić w... newralgicznych punktach.

Wcale nie jest więc pewne, że Hennig-Kloska trafi do przyszłego rządu Donalda Tuska. Jeszcze on nie powstał, a już przyszła koalicja rządząca - KO i PL2050, a w mniejszym stopniu PSL oraz Lewica - już muszą się gęsto tłumaczyć z wiatrakowego projektu.

Tymczasem wypróbowana metoda lidera PO Donalda Tuska jest taka, że każdy, kto pretenduje do zajmowania wysokich stanowisk, powinien umieć się bronić i swoich racji. Jeśli sobie radzi, to dobrze, a jeśli nie, to kariery - zwłaszcza w czasie konfrontowania się z odchodzącą władzą PiS - nie zrobi.

Bronić musi się przede wszystkim Paulina Hennig-Kloska. Ale wyraźnie nie chciała być w tym osamotniona. Kilka dni temu Hennig-Kloska w Radiu Zet mówiła, że co prawda wnioskodawcą tej ustawy jest PO, ale ona nad nią pracowała "przez ostatnie dwa tygodnie".

A parę dni później kandydatka do resortu klimatu wyraźnie wskazuje na Platformę Obywatelską i jej think tank Instytut Obywatelski, jako źródło ustawy w jej zapisach dotyczących elektrowni wiatrowych. - Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego cały szereg poprawek, dlatego mogę powiedzieć, że się identyfikuję z tym projektem - tłumaczyła. A pytana o nazwiska osób, które tworzyły projekt, polityk powiedziała, że "została poproszona przez Borysa Budkę o skonsultowanie, ale pracują nad tym zwykle legislatorzy zatrudnieni w klubie" [Koalicji Obywatelskiej - red.]. Podobnie publicznie mówi poseł Michał Kobosko, człowiek nr 2 w Polsce 2050, również przymierzany do rządu. A także posłanka Joanna Mucha z PL2050.

- To wybrzmiało już wyraźnie - słyszymy w Polsce 2050. Politycy tej formacji nie chcieli, aby całe odium historii z wiatrakami spadło na nich, ale chcieli dzielić się nim z Platformą.

- To nie Paulina powinna się tłumaczyć z tych zapisów - mówi twardo jeden z rozmówców z Polski 2050. Ale wpadka z ustawą wiatrakową jest kłopotem dla przyszłej władzy. Zapewniać o tym, że projekt zostanie wyprostowany musieli osobiście Donald Tusk i Szymon Hołownia. - Osobiście dopilnujemy, by żadne zdanie w tym projekcie nie budziło najmniejszej wątpliwości czy emocji - podkreślał Tusk.

W minionym tygodniu grupa posłów Polska 2050 - Trzecia Droga i Koalicji Obywatelskiej wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, proponując dalsze mrożenie cen energii (do 30 czerwca 2024 r.), ale zakładając jednocześnie liberalizację zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych. Projekt ma umożliwić budowę cichszych wiatraków w odległości od 300 m od zabudowań mieszkalnych. Autorzy projektu zaproponowali też rozszerzenie katalogu inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe, co oznacza, że nie trzeba będzie analizować zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Propozycje te wzbudziły szereg kontrowersji, m.in. ze strony polityków PiS, którzy zarzucali, że przepisy są korzystne dla dużych przedsiębiorstw z branży energetyki wiatrakowej i mogą być efektem lobbingu. PiS wystosowało zawiadomienie do CBA w tej sprawie. Opozycja twierdzi, że o żadnym złamaniu prawa nie ma mowy.

Niemniej to dość powszechna ocena na opozycji, że błędem było wpisanie do projektu niewielkich odległości 300-400 metrów od zabudowań mieszkalnych na budowę elektrowni wiatrowych. I niedoprecyzowane zapisy, które dały asumpt do dyskusji, czy projekt daje możliwość wywłaszczania ludzi pod budowę wiatraków. Politycy PL2050 i Koalicji Obywatelskiej zapewniają, że o żadnych wywłaszczeniach nie ma mowy, a przepisy będą w tym punkcie doprecyzowane, a odległość zwiększona do 500 m.

Projekt tej ustawy jest pierwszym istotnym potknięciem przyszłej władzy. Prawo i Sprawiedliwość korzysta więc z okazji i bije w większościową opozycję. - PiS stosuje wilcze prawo i nas atakuje. To brutalny atak i próba wykorzystania pierwszej okazji - mówi polityk opozycji. Popełniono błąd przy zgłaszaniu tego projektu? - Tak - nie kryje nasz rozmówca z PL2050.