Premier dał 10 mln na film o Pałacu Saskim. Narratorem ma być gwiazda filmowa światowego formatu

O tym, że Mateusz Morawiecki postanowił przyznać 10 milionów złotych państwowej spółce, która ma odbudować Pałac Saski, informowała kilka dni temu Wirtualna Polska. Pieniądze mają zostać przeznaczone na "przygotowanie, produkcję i emisję filmu dokumentalnego o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie".

REKLAMA

Zobacz wideo Mirosław Oczkoś o Morawieckim: Ja bym się nie zdziwił, gdyby wyszedł z koszulką z napisem "konstytucja"

- Ten film będzie przeznaczony dla widzów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przygotowywany jest jednak głównie pod kątem widzów zagranicznych. Zależy nam na międzynarodowej promocji projektu odbudowy, zwłaszcza na rynkach amerykańskim i azjatyckim - powiedział "Gazecie Wyborczej" Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki. 14 listopada - dzień po złożeniu przez premiera dymisji rządu - decyzję o przyznaniu milionów na film zatwierdził minister finansów. - Środki te zostaną przekazane spółce po zawarciu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i spółkę stosownej umowy - podkreśliła rzeczniczka resortu Anna Turowska, którą cytuje "GW".

Sławomir Kuliński poinformował, że spółka Pałac Saski prowadziła rozmowy z międzynarodowymi koncernami medialnym o możliwości produkcji, promocji i emisji filmu w wielu krajach. Narratorem w produkcji ma być gwiazda filmowa światowego formatu, ale jej nazwisko owiane jest, póki co, tajemnicą. - Mamy gotowy scenariusz, ale nie możemy niestety zdradzić, kto jest reżyserem. Współpracujemy z międzynarodowym koncernem medialnym i ciążą na nas pewne obostrzenia prawne - dodał.

Kolejna próba odbudowy Pałacu Saskiego. Poprzednie zakończyły się fiaskiem

Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw w sierpniu 2021 roku. Według założeń odbudowa tego kompleksu zabudowań w centrum stolicy ma mieć charakter symboliczny i praktyczny. Odbudowa Pałacu Saskiego jest elementem upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt był inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy.

W grudniu tego samego roku rząd powołał Spółkę Celową "Pałac Saski" sp. z o.o. Ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński ogłosił wówczas na warszawskim Zamku Królewskim, że jej zadaniem będzie sprawne i efektywne wybudowanie nowych obiektów w miejsce zniszczonych podczas II wojny światowej zabytkowych budowli.

Przypomnijmy, że podejść do odbudowy Pałacu Saskiego było kilka. Wysiłki takie podejmował m.in. Lech Kaczyński, najpierw jako prezydent Warszawy, a później jako głowa państwa. Temat powrócił w maju 2021 roku wraz z ogłoszeniem przez Jarosława Kaczyńskiego założeń Polskiego Ładu. - Chcemy rozbudować polskie muzea, w tej chwili w realizacji lub planach jest około 100. Ale to ciągle bardzo daleko od przeciętnej zachodniej Europy. Będziemy odbudowywać zabytki, zamki, Pałac Saski. Będziemy budowali nowe teatry - powiedział prezes PiS.

***