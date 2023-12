Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej stwierdził, że tzw. ustawę wiatrakową suflowali politykom lobbyści z innych krajów. - Ustawa wiatrakowa nie została napisana w polskim parlamencie. Gdzie panie marszałku i panie przewodniczący Tusk została napisana "lex Kloska"? Zadaję głośno to pytanie, bo Polacy chcą to wiedzieć. To jedna z gigantycznych afer ostatniego 30-lecia - mówił Morawiecki. - To nie jest błąd, a efekt lobbingu zagranicznego, który ma drenować kieszenie Polaków - mówił.

Ustawa wiatrakowa. Morawiecki: Domagamy się komisji śledczej

Premier uderzył również w marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Zarzucił mu, że obiecywał zmianę, a "pierwsza ustawa większości pokazuje standardy republiki bananowej". - Wyzyskuje się ludzi na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy czerpią nadmiarowe zyski i nie płacą odpowiednich podatków do budżetu - dodał. - Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska próbują oszukać Polaków. Przekonują, że nie będzie żadnych wywłaszczeń, a projekt "lex Kloska" to przecież wspólny projekt Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej - mówił Morawiecki.

Zwracając się do polityków z wymienionych ugrupowań, powiedział: - Może poprowadźcie kabel do Republiki Federalnej Niemiec, nazwijcie go Nord Stream 3 i wszystko będzie jasne. I dodał: - W aferze Rywina ktoś dopisał "lub czasopisma". Tutaj nie wiadomo, kto zmienił 500 metrów znajdujące się w uzasadnieniu ustawy na 300 metrów. Kto zmienił przepis na 300 metrów? Jeszcze nie objęli rządów, a już mamy przedsmak tego, co może nas czekać.

Następnie Morawiecki stwierdził, że domaga się powołania komisji śledczej w sprawie. - Domagamy się komisji śledczej w sprawie zaproponowanych przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej przepisów dotyczących wiatraków - oświadczył. - Lewica mówi, że nie poprze tego projektu, Koalicja Obywatelska mówi, że to projekt Polski 2050, Polska 2050 - że to projekt Koalicji Obywatelskiej, a PSL mówi, że ten projekt należy poprawić - ocenił.

Morawiecki: Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny

W sobotę premier Mateusz Morawiecki także odwołał się do tzw. ustawy wiatrakowej i skrytykował jej zapisy. Chodzi o punkty dotyczące minimalnej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej. "Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny, na podstawie którego chcieli wywłaszczać ludzi i stawiać wiatraki 300 metrów od domów. Skąd ten pośpiech? Ktoś ich naciska?" - napisał szef rządu na platformie X.

Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie założono też utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Ponadto zaproponowano przywrócenie obliga giełdowego i liberalizację zasad budowy farm wiatrowych.

Projekt zakłada m.in. normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej i mieszkaniowo-usługowej. Dla maksymalnego emitowanego hałasu elektrowni do 103 decybeli, to 300 metrów. Dla zabudowy jednorodzinnej to 400 metrów. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone nowelizacją ustawy z marca, przewidują, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 metrów, a nie - jak wcześniej - 10-krotność maksymalnej wysokości turbiny, tzw. reguła 10H. Proponowana przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską nowelizacja zmniejsza tę odległość do 300 metrów.