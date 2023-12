Oficerowie z NATO jako agenci FSB w aneksie do raportu Cenckiewicza. "Kompromitacja komisji"

W niedzielę "Newsweek" opublikował tekst, w którym opisana została "kompromitacja komisji lex Tusk". Jak ustalił tygodnik, członkowie komisji, informując o 107 spotkaniach kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z przedstawicielami Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wymienili wśród nich spotkania z osobami niepochodzącymi z Rosji. Dlaczego? Być może ze względu na ich rosyjsko brzmiące nazwiska.

Pięć nazwisk rosyjskobrzmiących. "Perfidny zabieg"

"Newsweek" podaje, że na liście znalazł się gen. Jozef Viktorin. W latach 2002-2005 i 2009-2011 wojskowy pełnił funkcję attaché obrony ambasady Słowacji w Warszawie. W styczniu 2011 roku Viktorin odwiedził SKW dwukrotnie. Został też odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugą osobą jest płk Wiaczesław Kołotow, czyli były attaché lotniczy i morski w ambasadzie Ukrainy. Między lutym 2011 roku a listopadem 2013 w SKW był pięć razy. "Newsweek" podkreśla, że już po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy, płk Kołotow złożył wizytę w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Na liście znalazł się też płk Serhij Jaculczak, który odwiedził SKW we wrześniu 2014 roku. "On także powinien być dobrze znany ludziom, którzy za PiS przejęli władzę nad SKW, bo pełnił w tym czasie obowiązki attaché obrony Ukrainy - co również łatwo sprawdzić w internecie" - czytamy w tekście. Kolejną osobą, która dwukrotnie złożył wizytę w SKW, jest por. Andriji Ljulij z Chorwacji. Według spisu miało to się stać w maju 2013 i w kwietniu 2014 roku.

Z listy wynika też, iż SKW odwiedzał oficer z Białorusi Dmitrij Żukow. To daje łącznie pięć osób, które Rosjanami nie są. "W sumie wizyt przedstawicieli krajów NATO było dziesięć. Jeśli dodać do tego odwiedziny oficera z Białorusi, to wychodzi na to, że wizyt Rosjan było znacznie mniej, niż podaje raport" - podkreśla "Newsweek". Ustalenia te skomentował gen. Piotr Pytel. - To perfidny zabieg. Publikacja nazwisk dowodzi, że w zapisach SKW i ewentualnych zeznaniach świadków nie ma potwierdzenia dla rzekomych wizyt przedstawicieli FSB w ilości podanej przez twórców raportu. Stąd, by wrażenie, że rozmowy miały charakter wielostronny i świadczyły o szerokich kontaktach z wieloma rosyjskimi oficerami, dokonano świadomego fałszerstwa, ujawniając grupę osób pełniących funkcje attaché w Polsce, ale nie będących Rosjanami. Wystarczyło podobieństwo nazwisk do rosyjskich - stwierdził były szef SKW i dodał, że ujawnienie nazwisk może zagrażać bezpieczeństwu tych osób. - Raport to zatruty owoc dla polskiego społeczeństwa - zaznaczył wojskowy.

Cenckiewicz odpowiada na doniesienia. "Ktoś tu głupio - delikatnie mówiąc - się tłumaczy"

Do tekstu "Newsweeka" odniósł się już Sławomir Cenckiewicz, przewodniczący komisji ds. rosyjskich wpływów. "Przecież to stare opracowanie audytowe SKW z 2016 roku, będące załącznikiem do raportu, a nie sam raport komisji, w którym zostało to zweryfikowane i poprawione!" - napisał.

"To po co dodawaliście stare opracowanie jako aneks do raportu? Takie rzeczy weryfikuje się przed publikacją. To elementarz znany magistrom. Ktoś tu głupio - delikatnie mówiąc - się tłumaczy" - odpowiedział Grzegorz Rzeczkowski, autor materiału o "kompromitacji lex Tusk".

Cenckiewicz zapewnia, że zostało to już poprawione, jednak użytkownicy mediów społecznościowych wciąż udostępniają fragmenty z listy, na której są wyżej wymienione nazwiska:

