Nieoficjalnie: Hennig-Kloska nie dostanie ważnego resortu. "Zaszkodziła jej afera"

Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie założono też utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Ponadto zaproponowano przywrócenie obliga giełdowego i liberalizację zasad budowy farm wiatrowych. Projekt zakłada m.in. normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej i mieszkaniowo-usługowej. Dla maksymalnego emitowanego hałasu elektrowni do 103 decybeli to 300 metrów. Dla zabudowy jednorodzinnej to 400 metrów.

Posłanka Polski 2050 nieoficjalnie była typowana na ministerkę klimatu w rządzie Donalda Tuska. Tymczasem dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski przekazał nieoficjalnie, że Paulina Hennig-Kloska nie obejmie resortu. "Zaszkodziła jej afera wiatrakowa. Resort obejmie prawdopodobnie Michał Gramatyka, który początkowo przymierzany był do Ministerstwa Cyfryzacji jako wiceminister" - przekazał na portalu X.

Ustawa wiatrakowa. Hennig-Kloska: Pragnę zaznaczyć, że nie ma żadnej afery

Paulina Hennig-Kloska stwierdziła w programie "Graffiti" w Polsat News, że projektodawcą przepisów w tzw. ustawie wiatrakowej było ugrupowanie Donalda Tuska. - Projektodawcą przepisów pierwotnym była Platforma Obywatelska. Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego cały szereg poprawek i absolutnie, tak jak powiedziałam, identyfikuję się z tym projektem - mówiła.

- Osobiście zostałam poproszona przez Borysa Budkę o skonsultowanie, natomiast zwykle nad takim projektem pracują posłowie, legislatorzy, prawnicy zatrudnieni w klubie. Naprawdę proszę nie szukać tu drugiego dna - stwierdziła polityczka. - Pragnę zaznaczyć, że nie ma żadnej afery. Wiele kłamstw jest wokół tej afery, dezinformacji. Absolutnie nie chodzi nam o to, by wywłaszczać ludzi, ale w ustawie zostanie to poprawione i doprecyzowane. Chodzi o to, by umożliwić podłączenie elektrowni do sieci, pociągnąć kabel, który przebiega pod ziemią - dodała.

Tymczasem dziennikarz Gazeta.pl Patryk Strzałkowski zwrócił uwagę, że to Polska 2050 składała taki projekt. "Przecież Polska 2050 sama składała rok temu projekt właśnie z uzależnieniem odległości wiatraków od norm hałasu" - zauważył na portalu X dziennikarz Gazeta.pl. Ustawa wiatrakowa wywołała jednak pierwszy kryzys komunikacyjny nowej koalicji. Więcej w artykule poniżej:

