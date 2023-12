Ustawa wiatrakowa. Hennig-Kloska: Pierwotnym projektodawcą była Platforma Obywatelska

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska stwierdziła w programie "Graffiti" w Polsat News, że projektodawcą przepisów w tzw. ustawie wiatrakowej było ugrupowanie Donalda Tuska. - Projektodawcą przepisów pierwotnym była Platforma Obywatelska. Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego cały szereg poprawek i absolutnie, tak jak powiedziałam, identyfikuję się z tym projektem - mówiła Hennig-Kloska.

Ustawa wiatrakowa. Hennig-Kloska: Pragnę zaznaczyć, że nie ma żadnej afery

- Osobiście zostałam poproszona przez Borysa Budkę o skonsultowanie, natomiast zwykle nad takim projektem pracują posłowie, legislatorzy, prawnicy zatrudnieni w klubie. Naprawdę proszę nie szukać tu drugiego dna - mówiła polityczka na antenie Polsat News. - Pragnę zaznaczyć, że nie ma żadnej afery. Wiele kłamstw jest wokół tej afery, dezinformacji. Absolutnie nie chodzi nam o to, by wywłaszczać ludzi, ale w ustawie zostanie to poprawione i doprecyzowane. Chodzi o to, by umożliwić podłączenie elektrowni do sieci, pociągnąć kabel, który przebiega pod ziemią - dodała.

Posłanka zapewniła, że politycy chcą zajmować się "nie skutkami, ale i przyczynami wysokich cen energii". - By je obniżyć, naszym zdaniem trzeba uzupełnić brakujące moce, zwłaszcza wśród odnawialnych źródeł energii i rozpocząć proces transformacji. To był ten krok, zapowiadany przez wszystkie ugrupowania, dlatego nie wiem, dlaczego druga strona jest tak zdziwiona - tłumaczyła.

Tymczasem dziennikarz Gazeta.pl Patryk Strzałkowski zwraca uwagę, że to Polska 2050 składała taki projekt. "Przecież Polska 2050 sama składała rok temu projekt właśnie z uzależnieniem odległości wiatraków od norm hałasu" - zauważył na portalu X dziennikarz Gazeta.pl.

Dziennikarz w swoim wpisie przytacza treść artykułu TVP Parlament z listopada 2022 roku, w którym napisano między innymi, że politycy Polski 2050 zapowiedzieli wówczas "złożenie w Sejmie nowego projektu ustawy ws. zasad budowy elektrowni wiatrakowych na lądzie".

- Osiem kolejnych miesięcy wojny czekamy, aż rząd wypracuje w tej sprawie wspólne stanowisko. Ten projekt ustawy przez ostatnie miesiące leżał w szufladzie. Nie składaliśmy go w Sejmie, tylko i wyłącznie dlatego, by nie mącić w i tak już mętnej wodzie. Dobrze wiemy, że rząd ma problem z porozumieniem w tej sprawie. Dłużej nie zamierzamy czekać - mówiła wówczas Paulina Hennig-Kloska. - Im mniejsza i cichsza elektrownia, zwykle nowsza, tym bliżej może stać naszego domu. Im głośniejsza, większa i bardziej uciążliwa - musi stać dalej - dodała.

Morawiecki o ustawie wiatrakowej: Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny

W sobotę premier Mateusz Morawiecki skrytykował zapisy tak zwanej ustawy wiatrakowej. Chodzi o punkty dotyczące minimalnej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej. "Ekipa panów Tuska i Hołowni przygotowała bubel prawny, na podstawie którego chcieli wywłaszczać ludzi i stawiać wiatraki 300 metrów od domów. Skąd ten pośpiech? Ktoś ich naciska?" - napisał na portalu X.

Grupa posłów Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Zakłada ona zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. W projekcie założono też utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Ponadto zaproponowano przywrócenie obliga giełdowego i liberalizację zasad budowy farm wiatrowych.

Projekt zakłada między innymi normy hałasu dla elektrowni wiatrowych i związane z tymi normami minimalne odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, rekreacyjnej i mieszkaniowo-usługowej. Dla maksymalnego emitowanego hałasu elektrowni do 103 decybeli to 300 metrów. Dla zabudowy jednorodzinnej to 400 metrów. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone nowelizacją ustawy z marca, przewidują, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 metrów, a nie - jak wcześniej - 10-krotność maksymalnej wysokości turbiny, tzw. reguła 10H. Proponowana przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską nowelizacja zmniejsza tę odległość do 300 metrów.