Horała o swojej przyszłości w CPK. "Nie trzeba będzie mnie zwalniać, bo sam się zwolnię"

W poniedziałek rano podczas porannej rozmowy w RMF FM prowadzący zapytał Marcina Horałę, obecnego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego o to, jak długo pozostanie na stanowisku w kontekście formowania nowego rządu przez szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. - Nie trzeba będzie mnie zwalniać, bo sam się zwolnię - odparł poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, "nie widziałby siebie w rządzie Donalda Tuska".

Horała: Chciałbym zachować resztki wiary w funkcjonowanie państwa

- Ale jakiś pełnomocnik ds. CPK będzie i być musi - zaznaczył Horała i dodał, że chciałby zachować "resztki wiary w funkcjonowanie państwa". - Ale to też wynika też z wymogu prawnego. Obowiązuje ustawa o CPK - podkreślił polityk. Horała zaznaczył, że pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego jest stroną "licznych postępowań administracyjnych, które się toczą", a które "trzeba przeprowadzić do końca". - Niemianowanie pełnomocnika ds. CPK byłoby niedopełnieniem obowiązku przez premiera - dodał.

Dziennikarz zapytał także Horałę, czy projekt CPK to - jak określił polityk PO - projekt "megalomański". - Projekt megalomański, czyli projekt tego, żeby Polska miała taki system transportowy, jak kraje wysoko rozwinięte. - Samo lotnisko CPK, które budujemy, to będzie gdzieś dziesiąte, jedenaste lub dwunaste lotnisko w Europie - mówił.

- Czy dwunaste lotnisko w Europie, w Polsce to jest mania wielkości? Czy dwunasta lokata dla Polski w Europie to jest megalomania?- pytał retorycznie Marcin Horała.

Co dalej z CPK? Horała: Jest duża szansa na uniknięcie przymusowych wywłaszczeń

Jak informowaliśmy na początku grudnia Marcin Horała przekazał, że przygotowania do inwestycji są już na ukończeniu, ale sama inwestycja stoi jednak pod znakiem zapytania. Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK przyznał, że prawie połowę gruntów pod nowe centrum komunikacyjne w Polsce trzeba będzie uzyskać poprzez wywłaszczenie. - Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, byłoby ich dużo mniej. To są właściciele bardzo dużych gospodarstw, których często fizycznie tam nie ma - mówił w rozmowie z RMF FM. Ponad połowa właścicieli, którzy tam faktycznie mieszkali lub mieszkają, miała się bowiem zgodzić na sprzedaż w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

Poseł PiS zapewniał też, że tworzenie sieci Kolei Dużych Prędkości związanych z CPK już się rozpoczęło. Zdaniem pełnomocnika jest duża szansa na uniknięcie przymusowych wywłaszczeń pod budowę samego lotniska. Podkreślił, że przygotowania do inwestycji są już na ukończeniu. Horała wskazał, że gotowy jest już projekt koncepcyjny lotniska i dworca kolejowego, jest już wybrany inwestor strategiczny, który wyłoży pieniądze na inwestycję. Jest także doradca strategiczny, który wnosi swoją wiedzę dotyczącą tego typu przedsięwzięć. Są także projekty sieci Kolei Dużych Prędkości. Tyle że inwestycja może ostatecznie wcale nie powstać.

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica zapowiadają, że w spółce zarządzającej projektem zostanie przeprowadzony audyt i na jego podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca przyszłości inwestycji. - Wszyscy mamy takie poczucie, że CPK to jest polityczny pomysł i w wielu wymiarach chory pomysł. Po wyborach zweryfikujemy ten projekt - zapowiadał we wrześniu szef PO Donald Tusk. Przed zupełnym porzuceniem realizacji przedsięwzięcia przestrzegał jednak Horała. Według niego wstrzymanie inwestycji byłoby bardzo kosztowne. Oszacował, że rezygnacja z budowy kosztowałaby od trzech do pięciu miliardów złotych. Wskazał też, że do tego należy dodać utracone zyski choćby z przyrostu ruchu cargo.