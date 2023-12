Morawiecki krytykuje Hołownię. Ekspert: Jestem zaskoczony, bo to jest taka straszna samokrytyka

W niedzielę Mateusz Morawiecki udostępnił nagranie, na którym skrytykował Szymona Hołownię. - Po pierwsze, polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom. Po drugie, dni mijają, a tu nic się nie dzieje dla najważniejszych dla Polaków sprawach. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd - powiedział. - Zamiast realnej pracy mamy popcorn, show i igrzyska. Czy o to chodzi w polityce? - zapytał.

Do tych słów odnieśli się goście "Porannej rozmowy Gazeta.pl". - Jestem zaskoczony, bo to jest taka straszna samokrytyka premiera. Aż dziwne, że powiedział kilka słów prawdy człowiek, który zajmował się głównie PR politycznym - odparł dr Mirosław Oczkoś, doradca wizerunkowy. - Ale to taka metoda PiS od lat, żeby zarzucić przeciwnikom to, co można im samym zrzucić, tylko zwiększyć dawkę - dodał. - Warto pamiętać, że cały czas jest rząd Mateusza Morawieckiego, nie ma rządu Donalda Tuska. A ja czasami słyszę już rozliczenia, że czegoś nie zrobił, że nie spełnił jakiejś obietnicy. To jest schizofrenia polityczna - stwierdził i podkreślił, że opozycja spełniła już pierwszą obietnicę, a mianowicie zajęła się projektem dot. dofinansowania in vitro.

- Zgodzę się, że to jest pewne przyznanie się do winy, Jeżeli ktoś, kto rządził przez tyle czasu, co premier Morawiecki, mówi, że są tu sprawy do załatwienia, to jest pytanie, dlaczego nie załatwiliście ich wcześniej - zaznaczył prof. Wojciech Rafałowski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

"To, że wystawiano mu się jak na tacy, żeby strzelał, to strzelał"

Goście Iwony Kutyny zostali zapytani również o to, jakim marszałkiem jest Szymon Hołownia. - Ja byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o Szymona Hołownie jako kandydata na marszałka Sejmu. Wydawało mi się, że nie ma stosownego doświadczenia. Okazało się jednak, że doświadczenie medialne jest kluczowe. Co więcej, on teraz przebija prezydenta Dudę w rankingach zaufania - powiedział prof. Rafałowski. Jak dodał, obrady Sejmu to jest pewnego rodzaju show, ale "tu się wiele dzieje", czyli trwają debaty nad projketami, ustawy trafiają do komisji.

- Spodziewałem się, że jednak dziennikarz, który spędził pół życia w programach à la show, przygotuje się - na to chyba liczyli ludzie z PiS, że regulaminu nie będzie znał, a on zna świetnie. To było oczywiste, a to, że później wystawiano mu się jak na tacy, żeby strzelał, to strzelał - podkreślił dr Mirosław Oczkoś. - W przestrzeni medialnej np. były minister Czarnek nie ma żadnych szans z człowiekiem takim jak Szymon Hołownia. To są lata świetlne - zaznaczył ekspert.

Szymon Hołownia o drugim kroku konstytucyjnym

W piątek marszałek Sejmu spotkał się z kandydatem większości parlamentarnej na premiera, przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem. Politycy rozmawiali na temat powołania rządu w drugim kroku konstytucyjnym, czyli przez Sejm bezwzględną większością głosów. Ma do tego dojść w przyszłym tygodniu. Jak mówił podczas wspólnej konferencji prasowej Donald Tusk, wyboru nowego rządu należy spodziewać się 11 grudnia.

- Jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia, także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli - 12 grudnia exposé nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia - powiedział były premier i były szef Rady Europejskiej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwrócił uwagę natomiast, że nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z wyborem rządu w drugim kroku konstytucyjnym. - Jeżeli czas pozwoli, chcielibyśmy wyjść już 11 grudnia wieczorem z izby ze świadomością, że w Polsce jest premier, któremu legitymację dali wyborcy 15 października - podkreślił.