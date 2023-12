Sejmowa większość złożyła projekt, który łączy kwestię zamrożenia cen prądu z tzw. ustawą wiatrakową. Zakłada on między innymi możliwość stawiania niektórych wiatraków 300 metrów od zabudowań, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Temat ten poruszono w programie "Kawa na ławę" w TVN24. Były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w agresywny sposób argumentował przeciwko przepisom zaproponowanym przez opozycję. Jego zachowanie skrytykowali inni uczestnicy dyskusji oraz prowadzący program Konrad Piasecki.

Waldemar Buda mówił w TVN24 o "koalicji interesików". Arłukowicz: Taka jest pisowska pokrętna natura

W programie wyemitowanym 3 grudnia Waldemar Buda mówił o "koalicji interesików" i lobbystach, którzy "kręcą się wokół posłów". - Pod przykrywką mrożenia cen prądu i kopiowania w dużej części naszej ustawy dołożono skandaliczne przepisy, do których nikt się nie chce przyznać (...). To jest skandal. Mnie boli to, że jeśli traktuje się wiatraki jako inwestycję celu publicznego, to jest to prosta droga do wywłaszczania nieruchomości budowanych dużo wcześniej niż ten wiatrak - powiedział.

Na słowa Budy zareagował poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. - Taka jest pisowska pokrętna natura. Niech pan ten obłęd z oczu zdejmie. Ustawa powstała po to, by zabezpieczyć gospodarstwa domowe, samorządy, organizacje pozarządowe. Zapomnieliście o ludziach... Nie, to jest nie do zniesienia. Czy pan się uspokoi na sekundę? - pytał Arłukowicz posła PiS. Buda wielokrotnie przerywał jego wypowiedź.

Konrad Piasecki wyłączył mikrofon posłowi PiS. "Przepraszam za pana ministra Budę"

Konrad Piasecki w pewnym momencie poprosił realizatora dźwięku, aby ten wyłączył mikrofon Waldemarowi Budzie. Nawet to nie powstrzymało jednak posła PiS, który nadal przerywał innymi politykom. - W imieniu własnym przepraszam za moich gości, którzy nie potrafią powstrzymać nerwów, a przede wszystkim za pana ministra Budę, który nie może przeprosić państwa, ponieważ ma cały czas wyciszony mikrofon - powiedział Piasecki na koniec programu.