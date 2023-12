W poniedziałek (27 listopada) Andrzej Duda odebrał przysięgę od członków nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Według polityków opozycji jest mało prawdopodobne, aby uzyskał on wotum zaufania w Sejmie. Exposé premiera i głosowanie zaplanowano na 11 grudnia, dlatego jeszcze przed zaprzysiężeniem ministrów głośno mówiło się o "dwutygodniowym rządzie". Był to jeden z głównych tematów podczas niedzielnej dyskusji w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET", w której udział wzięli: Janusz Cieszyński (PiS), Joanna Mucha (Trzecia Droga), Barbara Nowacka (KO), Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta RP) i Adrian Zandberg (Lewica). W pewnym momencie w studio wybuchły gromkie śmiechy przedstawicieli opozycji.

Były minister cyfryzacji broni nowego rządu. "Wszyscy popierają Mateusza Morawieckiego"

Zapytany o ocenę inicjatywy powołania rządu na dwa tygodnie, Janusz Cieszyński stwierdził, że "pan prezydent ma prawo desygnować swojego kandydata na prezesa Rady Ministrów i to zrobił. Dużo lepiej jest, gdy premier jest popierany przez swoje środowisko polityczne". Następnie zwrócił się do polityków koalicji, nawiązując do planowanego wyboru Donalda Tuska na premiera. - Słyszę, że następnym kandydatem na premiera ma być Donald Tusk. Jadąc dzisiaj do tego studia, sprawdziłem, co państwo, którzy siedzą naprzeciwko, mówią na temat pana Donalda Tuska - mówił, po czym zaczął przytaczać krytyczne wypowiedzi koalicjantów na temat szefa Platformy Obywatelskiej.

- A w Prawie i Sprawiedliwości wszyscy popierają Mateusza Morawieckiego - stwierdził, co spotkało się z wybuchem śmiechu wśród gości w studiu. - Tutaj to pan pojechał brawurowo - zareagował Stankiewicz. Prowadzący program nie odpuszczał i dopytał Cieszyńskiego, jak rząd dwutygodniowy wpływa na wizerunek Polski. - To jest rząd, który został powołany zgodnie z polską konstytucją i tak to po prostu wygląda. Nie wiem, czego pan jeszcze ode mnie oczekuje - odpowiedział. - Są bardzo dobrzy kandydaci na ministrów, jest bardzo dobry premier, który przedstawi exposé i parlament będzie nad tym głosował - podsumował.

Barbara Nowacka o nowym rządzie Mateusza Morawieckiego: To jest smutny spektakl

- Pan prezydent wygłosił bardzo ciekawą mowę, że są nowe wyzwania przed tym rządem. Wspominał, że ten rząd ma po prostu nieprawdopodobnie dużo do zrobienia. Myślę, że jak na dwutygodniowy rząd, to była to mowa bardzo na wyrost. Dzisiaj jest półmetek tego rządu - mówiła Joanna Mucha z Trzeciej Drogi. Obecni w studiu politycy nie kryli rozbawienia tym stwierdzeniem. - To nie jest śmieszne. To jest bardzo smutny spektakl. Z jednej strony możemy sobie porobić "heheszki" z nowego rządu. A przemówienie pana prezydenta? No to tak, jakby żył poza czasem - oznajmiła natomiast Barbara Nowacka.

Sposób, w jaki potraktowaliście pana premiera Morawieckiego, to jest jedno wielkie wotum nieufności wobec Morawickiego. W tym rządzie nie ma polityków PiS-u

- dodała. Posłanka Koalicji Obywatelskiej zwróciła również uwagę na wysokie odprawy, które mają otrzymać m.in. nowi ministrowie. - W wielu spółkach skarbu państwa, w wielu instytucjach podległych rządowi zatrudniani są cały czas nowi ludzie, zmieniane są ich stanowiska na stanowiska kierownicze, zmieniane są kontrakty (...). Czyli jak najwięcej pieniędzy publicznych są zasysane z PiS, aby się zabezpieczyć. Naprawdę smutny spektakl takiego ostatecznego rozkradania Polski - stwierdziła. Zapowiedziała, że koalicja po przejęciu rządu będzie się chciała tym zająć.