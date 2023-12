Morawiecki z animowanym popcornem krytykuje nowy Sejm. "Dni mijają, a tu nic się nie dzieje"

"Polityka to nie show – w polityce liczy się konkret i skuteczność. Kilka słów na temat kilku ważnych spraw, które… czekają" - napisał w niedzielę na platformie X premier Mateusz Morawiecki, publikując jednocześnie kilkudziesięciosekundowe nagranie. - Zaopatrzcie się w popcorn, bo będzie się działo, zapowiadał marszałek Hołownia. Po pierwsze, polityka to nie show, a służba Polsce i Polakom. Po drugie, dni mijają, a tu nic się nie dzieje w najważniejszych dla Polaków sprawach. Zero konkretnych pomysłów i odrzucanie gotowych rozwiązań tylko dlatego, że przygotował je nasz rząd - mówił polityk.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławonir Nitras: Morawiecki wycofał finansowanie procedury in vitro, a teraz za nią głosował

- Tutaj widzicie efekty naszej pracy dla dobra obywateli. Projekty ustaw, które są potrzebne, by Polacy żyli godnie: wakacje kredytowe, 0 proc. VAT na żywność, czy tarcza energetyczna. Te ustawy powinny być przyjęte, ale zamiast realnej pracy mamy popcorn, show i igrzyska. Czy o to chodzi w polityce? - dodał.

"Jesteście już w połowie kadencji, a tu żadna obietnica niespełniona. Do roboty!" - skomentował Paweł Graś, bliski współpracownik przewodniczącego PO Donalda Tuska.

Do podobnych zarzutów ze strony polityków PiS marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosił się przed kilkoma dniami na konferencji prasowej.

- Dlaczego tych wszystkich ważnych i potrzebnych projektów nie skierowaliście do Sejmu w okresie od 30 sierpnia do 13 listopada, kiedy można się było nimi zajmować? A nawet wcześniej. Dlaczego nie przekonaliście prezydenta z waszego obozu politycznego, żeby Sejm zwołał wcześniej? Dlaczego rozjechaliście się na kampanię wyborczą w poprzednim Sejmie 30 sierpnia? Co robiliście do tej pory? - pytał Hołownia.- Teraz przychodzicie do marszałka Sejmu i mówicie: natychmiast! 24 godziny, z dnia na dzień. Gdzie byliście przez 2,5 miesiąca? To jest pytanie, na które chciałbym dzisiaj znać odpowiedź - dodał.

Prace Sejmu w ostatnich dniach

Niedzielne słowa Morawieckiego o popcornie nawiązywały do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni z 23 listopada. - Zaopatrzcie się solidnie w popcorn na najbliższy wtorek i środę, bo, przypuszczam, będzie dużo emocji, ale też i dużo dobra na koniec z tego będzie - zapowiadał obrady odbywające się w tym tygodniu.

We wtorek Sejm m.in. wybrał Monikę Horny-Cieślak na funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Z kolei w środę posłowie przyjęli ustawy przewidującą finansowanie in vitro z budżetu państwa oraz zakazującą handlu w Wigilię, jeśli wypada ona w niedzielę. Tego samego dnia Sejm odwołał też ośmiu członków Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo RP w latach 2007-22. Rezygnację złożył dziewiąty członek gremium Józef Brynkus.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd premiera, powołał też nową Radę Ministrów. Szef rządu ma wygłosić expose w Sejmie w poniedziałek 11 grudnia, czyli dokładnie po dwóch tygodniach. Wszystko wskazuje na to, że rząd PiS nie uzyska wotum zaufania w obliczu braku większości. W kolejnym kroku to Sejm ma wybrać premiera. Kandydatem KO, Polski 2050, PSL i Nowej Lewicy jest lider PO Donald Tusk.