Polacy wystawili notę Szymonowi Hołowni. Jak oceniają jego pracę w Sejmie?

- Przyszedłem do polityki spoza polityki. Nie znam jej wszystkich trików, ale znam jej serce, o którym czasem – zbyt często – się zapomina. Polityka to nie przemoc, polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA, to dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: dość już tego, co było. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa - mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia 13 listopada podczas pierwszego posiedzenia nowej kadencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanisław NItras: W wyborach prezydenckich w 2025 roku zagłosuję na Trzaskowskiego, a nie na Hołownię

Jak dodał, "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nigdy więcej nie będzie punktem obsługi rządu". - Nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania. Chcę uspokoić państwa posłów, że nie trzeba już będzie udawać, że ma się wniosek formalny, bo będzie można normalnie zabrać głos. (...) Wiem też jednak, że wybraliście mnie na marszałka Sejmu, a nie części sali. Zasiadają na niej ugrupowania, z których poglądami głęboko się nie zgadzam. Ale są tu one z woli Polek i Polaków. Zapewniam więc, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Tu wszystkich posłów, czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji, obowiązywać odtąd znów będą te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair play - deklarował.

Do tej pory Sejm obradował przez łącznie sześć dni. W ich trakcie nowo wybrany marszałek wdawał się m.in. w dyskusje z politykami Prawa i Sprawiedliwości, uciszał salę, zdarzało mu się też wyciszać mikrofon. Sejm X kadencji przyjął w ciągu tych kilku tygodni dwie ustawy - jedna dotyczyła refundacji in vitro, a druga - zakazu handlu w Wigilię, jeśli wypada ona w niedzielę.

Hołownia jest również jedną z przyczyn, dla której gwałtownie wzrosło zainteresowanie obradami Sejmu. Sejmowy kanał na YouTube subskrybuje już ponad 370 tys. osób. Opublikowany w sobotę pierwszy odcinek wideo podcastu Szymona Hołowni w ciągu niespełna doby uzyskał już ponad 0,5 mln wyświetleń.

Sondaż. Ankietowani oceniają pracę Szymona Hołowni

W sondażu SW Research dla Rp.pl zapytano ankietowanych, jak oceniają sposób, w jaki Szymon Hołownia prowadzi obrady Sejmu. 57,6 proc. oceniło pracę marszałka pozytywnie, 20,2 proc. - negatywnie. 12,7 proc. nie ma zdania, a 9,5 proc. nie śledzi obrad.

"Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 28-29 listopada 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne" - podaje Rp.pl.

Z kolei w ostatnim sondażu przeprowadzonym przez CBOS Szymon Hołownia znalazł się na pierwszym miejscu pod względem zaufania obywateli do polityków. Według deklaracji Hołowni ufa 52 proc. ankietowanych. Wynik ten jest o 12 punktów procentowych wyższy niż przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2023 roku. Mniej osób wyraziło także nieufność w stosunku do nowego marszałka Sejmu. Takie odczucia wobec Hołowni ma 27 proc. respondentów, czyli o 8 proc. mniej niż jeszcze niespełna dwa miesiące wcześniej.