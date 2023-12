W ubiegłym miesiącu Jan Krzysztof Ardanowski był gościem radia RMF FM. Podczas rozmowy Krzysztof Ziemiec zapytał byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, czy Jarosław Kaczyński jako szef PiS "powinien udać się na polityczną emeryturę". - Myślę, że przede wszystkim powinien kogoś namaścić i ktoś powinien być przygotowany do przejęcia rządów na prawicy, jeżeli ona ma przetrwać. Sytuacja, która uzależnia wszystko, co się dzieje w partii od jednego człowieka, nie jest sytuacją normalną, nie jest sytuacją zdrową - przyznał Ardanowski. Teraz o nowym następcy Kaczyńskiego wypowiedział się kolejny ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Kto zastąpi Kaczyńskiego? Padło nazwisko

W programie "Wieczorny Express" o polityczną emeryturę Jarosława Kaczyńskiego zapytany został bliski współpracownik prezesa senator PiS Stanisław Karczewski. Na pytanie kiedy może ona nastąpić, odpowiedział zdecydowanie, że nie wie. - Byłbym jednak nieszczery i nieuczciwy, gdybym sądził, że Jarosław Kaczyński będzie wiecznie rządził PiS. No nie będzie wiecznie rządził - mówił polityk. Stwierdził również, że kiedy w końcu do tego dojdzie, PiS przetrwa. - Damy sobie radę. Jest to kwestia jeszcze długich lat, jeśli chodzi o rządzenie w PiS Jarosława Kaczyńskiego - podkreślił.

Prowadzący wprost zapytał polityka, czy Mariusz Błaszczak sprawdziłby się w roli nowego szefa partii. - Tak - odpowiedział bez wahania Karczewski. - Znam go świetnie. Był świetnym przewodniczącym klubu PiS i będzie świetnym przewodniczącym klubu. Ale gra o funkcję prezesa PiS będzie toczona za wiele lat. Nie jestem futurologiem, nie przewiduję przyszłości - zaznaczył senator.

Jarosław Kaczyński o przyszłości partii: Nowym szefem musi być ktoś "sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie"

O swoim ewentualnym następcy jeszcze niedawno wypowiedział się sam prezes PiS. W wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński stwierdził, że "nie może to być ktoś z krótkim stażem w partii". - Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w roku 2024 jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - podkreślił Kaczyński.