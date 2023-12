Macierewicz przyjechał na urodziny Radia Maryja. Rydzyk aż zaśpiewał na jego widok

2 grudnia w Arenie Toruń zorganizowano 32. urodziny Radia Maryja. Pojawiło się na nich wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, takich jak Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek, Beata Kempa czy Antoni Macierewicz. Ten ostatni został w wyjątkowy sposób przywitany przez Tadeusza Rydzyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Na konferencji padło pytanie o miecz dla Rydzyka. Bochenek uciekł od odpowiedzi: Państwo znowu spekulujecie

Urodziny Radia Maryja. Tadeusz Rydzyk zaśpiewał Macierewiczowi piosenkę Arki Noego

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", Tadeusz Rydzyk bardzo ucieszył się na widok Macierewicza i postanowił zaśpiewać mu piosenkę z repertuaru Arki Noego pt. "Dobrze, że jesteś". - Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by było, gdyby Cię nie było - śpiewał posłowi PiS.

Na urodzinach Radia Maryja pojawili się nie tylko politycy, ale też duchowni. Metropolita częstochowski abp Wacław Depo stwierdził, że zgromadzeni dziękują za "maryjny cud w eterze, w prasie, w telewizji i akademii", jakim w jego opinii jest wspólnota stworzona przez Tadeusza Rydzyka. Portal nowosci.com.pl przekazał, że znaczenie misji realizowanej przez Radio Maryja podkreślił również sam Rydzyk.

- Dziadkowie, do roboty! Historię trzeba przekazać! Młodzież polska została uwiedziona przez internety. Czy chcecie, by Polska zginęła? Czy chcecie, by Jana Pawła II błotem obrzucali? Weźmy sobie do serca te cztery słowa i według tego pracujmy: informacja, formacja, organizacja i akcja - apelował.

Toruń. Andrzej Duda napisał list do Tadeusza Rydzyka. "Radio Maryja to wyjątkowe dzieło"

Z okazji urodzin Radia Maryja Andrzej Duda napisał list do Tadeusza Rydzyka. "Składam na ręce ojca dyrektora najlepsze życzenia i gorące pozdrowienia dla wszystkich duchowych opiekunów oraz słuchaczy tej ważnej i zasłużonej rozgłośni. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą to wyjątkowe dzieło. Są państwo wielką wspólnotą zatroskaną o dobro wspólne Polaków i wolnej Rzeczypospolitej" - przekazal prezydent.