W 22-minutowym materiale marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni towarzyszył Mikołaj Kałuszko z Wszechnicy Sejmowej, znawca historii polskiego parlamentu. Hołownia i Kałuszko wspólnie zwiedzali salę plenarną, w której odbywają się głosowania.

Widzowie mogli zobaczyć z bliska m.in. urządzenie, za pomocą którego posłowie oddają głos, mównicę sejmową, a także stół, przy którym zasiada marszałek Sejmu w tracie obrad. W materiale pokazano przyciski, dzięki którym marszałek może włączać lub wyłączać mikrofony posłom, a także ekrany, dzięki którym obserwuje przebieg posiedzenia i głosowań. Były jednak elementy, które wzbudziły zdziwienie Hołowni.

- Tu są dwie rzeczy, o których nie wiem, dlaczego tu są. Pytałem, ale moi przewodnicy też nie wiedzą. Wygląda to jak radio samochodowe z lat 80., ale być może jest to po prostu głośnik, który wzmacnia... - mówił Hołownia, wskazując na jedno z urządzeń.

- Wzmacnia, żeby pan marszałek miał dobry odsłuch na całą salę - wyjaśnił Mikołaj Kałuszko.

Szymon Hołownia. Jest pierwszy odcinek wideo podcastu

Marszałek wskazał następnie na niewielką skrytkę. - A tu jest szafka. Pytałem, co to za szafka, co tu można schować, co tu się znajduje. Nikt nie wie, po co jest ta szafka. Można tu umieszczać dowolne przedmioty - mówił Hołownia.

Marszałek Sejmu oraz pracownik Sejmowej Wszechnicy odwiedzili też tzw. ciemny salonik, w którym odbywają się np. obrady Konwentu Seniorów (marszałek, wicemarszałkowie, szefowie klubów i kół). - Proste miejsce, są podstawowe napoje, soki, kawa. Można się chwilę naradzić. (...) Bardzo jasny, jak na ciemny salonik. Miałem tu jedno prezydium i jeden konwent, na stojąco to ogarniamy. (...) Jak dotąd nie widziałem tu jeszcze ludzi rozsiadających się na długie dyskusje - powiedział Szymon Hołownia. Zapowiedział, że w kolejnych odcinkach pokaże widzom m.in. swój gabinet.