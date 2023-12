- To oczywiście nie jest taki prosty ruch i realizacja tej decyzji nie zajmie tygodnia. Natomiast tak, rzeczywiście będziemy odchodzić od prac domowych [w szkołach podstawowych - red.]. To musi być kompleksowa zmiana połączona z odchudzeniem podstaw programowych, z zajęciami dodatkowymi, które będą w szkole - mówiła w sobotę w TVN24 posłanka KO i prezeska fundacji "Rodzice Mają Głos" Dorota Łoboda.

- Będziemy od tych prac domowych odchodzić, natomiast to nie może się zdarzyć rozporządzeniem i nakazem dla nauczycielek i nauczycieli. Oczywiście, że będą wytyczne, oczywiście, że będziemy zmniejszać tę ilość prac domowych, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że przychodzi minister czy ministra i mówi wszystkim nauczycielom: od dzisiaj nie możecie w ogóle zadawać prac domowych - dodała parlamentarzystka.

Dorota Łoboda zaznaczyła jednocześnie, że "to nie może być tak, że na przykład nie będzie lektur do przeczytania w domu". Nie ma takiej możliwości, że nie będzie chociażby do przeczytania jednego rozdziału czy przypomnienia sobie słówek z angielskiego. Doprowadzilibyśmy wtedy rzeczywiście tę sytuację do absurdu - doprecyzowała.

Historia i teraźniejszość. "Zbędny i szkodliwy przedmiot"

Nawiązując natomiast do przedmiotu historia i teraźniejszość, wprowadzonego za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Dorota Łoboda stwierdziła, że powinien zostać zlikwidowany. - Wiadomo, że to nie może się wydarzyć w środku roku, natomiast wrzesień to jest dobry moment, zwłaszcza że ten przedmiot nie zakorzenił się szczególnie w szkołach - powiedziała w TVN24 posłanka KO.

- To jest realne, żeby tego przedmiotu od nowego roku szkolnego nie było. Oczywiście kompleksowa zmiana podstaw programowych nie wydarza się w tak krótkim czasie, natomiast likwidacja zbędnego i szkodliwego przedmiotu, czy też modyfikacja głęboka tego, czego się uczą w jego ramach uczennice i uczniowie, jest możliwa - mówiła Dorota Łoboda, dodając, że "do kosza musi pójść podstawa programowa i podręczniki, które tej podstawie programowej towarzyszyły". Posłanka opowiada się jednocześnie za tym, by w szkołach przywrócona została wiedza o społeczeństwie.