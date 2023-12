"PiS może się za jakiś czas rozpaść". Ziobro, Czarnek i Terlecki pojadą do Brukseli?

W czerwcu 2024 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że chce w nich wystartować kilku najbardziej rozpoznawalnych polityków Zjednoczonej Prawicy. Wymienia się w tym kontekście Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Czarnka, Elżbietę Witek oraz Waldemara Budę. Przekazano również, że "nad startem w wyborach europejskich poważnie zastanawia się Ryszard Terlecki". Eksperci skomentowali te doniesienia. Powiedzieli, dlaczego wielu polityków PiS może uważać stanowisko europosła za bardzo atrakcyjne na obecnym etapie swojej kariery.

Parlament Europejski może zapewnić "stabilizację materialną" politykom PiS

Profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego zauważył, że jednym z ważnych czynników wpływających na zainteresowanie karierą w UE może być motywacja finansowa. Europosłowie zarabiają miesięcznie 7776 euro, czyli ponad 33,5 tysiąca złotych. Chwedoruk wymienił też inne korzyści związane z pracą w Parlamencie Europejskim.

- Przejście do polityki europejskiej będzie oznaczało długofalową stabilizację materialną. Dla innych polityków mandat europosła może być zwieńczeniem kariery politycznej i wstępem do sutej emerytury, a dla jeszcze innych okazją do zdobycia nowego doświadczenia, które pozwoli kontynuować karierę w Polsce - powiedział.

Ekspert o "tratwie ratunkowej" PiS. "Co Terlecki czy Ziobro mogą dobrego zrobić dla Polski w UE"?

Profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdził, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą dla polityków PiS "tratwą ratunkową". - Oni tak się przyzwyczaili do władzy, że chcą mieć w niej udział, choćby będąc na jej obrzeżach. W Polsce nie mają do czego wrócić, zwłaszcza że PiS może się za jakiś czas rozpaść - podkreślił. Politolog dodał, że politycy PiS startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego "zadbają tylko o swój prywatny interes". - Bo co tacy kandydaci jak Terlecki czy Ziobro mogą dobrego zrobić dla Polski w UE? - zapytał.