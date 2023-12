Iwona Arent w programie "Za Czy Przeciw?" w TVP Info 1 grudnia przekonywała, że pod rządami Platformy Obywatelskiej doszło do zbliżenia między Polską i Rosją. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła, że dowodzi tego zachowanie Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej. Powiedziała, że Tusk wykonywał wówczas przyjazne gesty pod adresem Władimira Putina. Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka skrytykował tę wypowiedź.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Filipiak: Priorytety odchodzącej władzy budzą słuszne oburzenie

Posłanka PiS o Tusku i Putinie: Robili żółwiki nad ciałem Lecha Kaczyńskiego

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arent powiedziała, że Platforma Obywatelska prowadziła "politykę resetu" wobec Rosji. Stwierdziła przy tym, że Władimir Putin i Donald Tusk "robili żółwika" nad ciałem Lecha Kaczyńskiego.

- A te żółwiki po katastrofie smoleńskiej? Żółwik Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Proszę sobie sięgnąć, szanowni państwo, po zdjęcie - kto nie widział - gdzie sobie żółwika robili nad ciałem pana prezydenta - powiedziała.

Rzecznik PSL skomentował wypowiedź posłanki PiS. "Niebywały poziom kłamstwa i absurdu"

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do wypowiedzi posłanki PiS na portalu X. "Absolutnie skandaliczne słowa Iwony Arent o 'żółwikach nad ciałem prezydenta po katastrofie smoleńskiej'. Niebywały poziom kłamstwa i absurdu" - napisał.

Miłosz Motyka zauważył też, że dziennikarz prowadzący program nie zareagował w żaden sposób na słowa Iwony Arent. "Oczywiście, na te słowa nie było żadnej reakcji pracownika TVPiS" - podkreślił.

Rzekome zdjęcia, o których wspomniała posłanka PiS, zostały opublikowane w 2014 roku przez prawicowe tygodniki. Miały one zostać wykonane tuż po katastrofie smoleńskiej, Kancelaria Premiera wyrażała wówczas wątpliwości co do autentyczności zdjęć. Niektórzy dopatrywali się na fotografiach uśmiechów Donalda Tuska i Władimira Putina, a nawet wspomnianych "żółwików". - Strasznie przykro mi to komentować - mówił ówczesny premier Donald Tusk. - Insynuowanie, że ktoś miał uśmiech na twarzy, jest tak obrzydliwe, że trudno mi to komentować. Wszyscy nas widzieli - dodał.