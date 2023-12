Andrzej Duda zapewnia, że "nie będzie opóźniał zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska"

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w światowym szczycie działań klimatycznych COP 28 w Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezydenci państw całego świata uczestniczą w Konferencji Klimatycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Nitras: Poczekamy aż zmieni się prezydent i zmienimy ustawę antyaborycjną

Andrzej Duda o zaprzysiężeniu rządu Tuska: Nie będę przeciągał

W piątek (1 grudnia) Andrzej Duda podczas konferencji z polskimi mediami w Dubaju został zapytany o zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska. - Nie będę przeciągał i nie będę tego opóźniał. Są ku temu odpowiednie przede wszystkim terminy konstytucyjne. Proszę zwrócić uwagę, że wręczyłem choćby tekę premierowi Morawieckiemu do formowania nowego rządu jako przedstawicielowi ugrupowania, które wygrało wybory parlamentarne, natychmiast po złożeniu przez niego dymisji, dosłownie w tym samym momencie. Przecież mogłem to zrobić kilka dni później. Nie przeciągałem tego. Tak jak obiecałem, będę to robił spokojnie, zgodnie ze zwyczajem u nas obowiązującym, parlamentarnym, wyborczym i politycznym - dodał.

Andrzej Duda bierze udział w światowym szczycie klimatycznym COP 28 w Dubaju

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych, Andrzej Duda rozmawiał między innymi z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem, prezydentem Mongolii Uchnaagijnem Chürelsüchem i premier Estonii Kają Kallas. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda odbył też rozmowę z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkēvičsem o sytuacji na granicy z Białorusią i bezpieczeństwie regionalnym, a także o polityce europejskiej i przyszłosci Unii Europejskiej.

Światowy szczyt działań klimatycznych COP co roku odbywa się w celu określenia odpowiedzialności za zmiany klimatyczne na Ziemi oraz oceny możliwych działań w kwestii powstrzymania zmian klimatu.

Głównymi punktami obrad trwającego do 12 grudnia szczytu w Dubaju są: fundusz strat i zniszczeń, globalne ograniczenie emisji metanu, globalny sojusz na rzecz dekarbonizacji, a także odejście od węgla i innych paliw kopalnianych.