Andrzej Duda podczas piątkowej konferencji prasowej został zapytany przez jednego z dziennikarza, czy jest za finansowaniem metody in vitro z budżetu państwa. Prezydent przebywa obecnie w Dubaju na konferencji klimatycznej COP28.

Prezydent Andrzej Duda zapytany o ustawę ws. in vitro. "Oczywiście to rozważę"

- Zapoznam się z tą ustawą. Proszę pamiętać, że w takich sprawach to jest też decyzja posłów. Mamy Sejm świeżo wybrany przez obywateli. Pochylę się nad tymi przepisami, jak nad każdą ustawą - powiedział Andrzej Duda. Jak stwierdził prezydent, "podchodzi do tego bardzo spokojnie". - Posłowie, jako przedstawiciele wybrani przez społeczeństwo, mają prawo decydować w sprawach ważnych. Ja oczywiście to rozważę - dodał.

Sejm przyjął w środę ustawę o refundowaniu metody in vitro z budżetu państwa. Dokument, wniesiony do parlamentu jako projekt obywatelski, zakłada, że na finansowanie in vitro z budżetu państwa będzie przeznaczane co najmniej 500 milionów złotych rocznie. Podpisało się pod nim pół miliona osób. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Dubaj. Światowi przywódcy uczestniczą w COP28

Politycy ze 198 krajów rozmawiają w Dubaju o tym, jak zatrzymać globalne ocieplenie. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpoczęła się najważniejsza część tegorocznej konferencji klimatycznej ONZ pod nazwą COP28. Nie jest jednak jasne, czy krajom członkowskim ONZ uda się podjąć znaczące działania. Politycy na dorocznej konferencji klimatycznej deklarują, jakie ich kraje mają pomysły na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To właśnie CO2 jest głównym sprawcą globalnego ocieplenia.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres mówił, że ludzkość musi natychmiast podjąć zdecydowane działania, by zatrzymać globalne ocieplenie i jego konsekwencje, czyli gwałtowne katastrofy naturalne. - Jesteśmy daleko od celów wyznaczonych w Paryżu w 2015 roku i mamy 15 minut do północy, gdy chodzi o cel 1,5 procent. Ale nie jest jeszcze za późno. Możemy powstrzymać katastrofę planety - mówił Guterres.

O szybkie działania apelował też brytyjski monarcha król Karol III, który od lat prowadził działalność na rzecz środowiska. - W 2050 roku nasze dzieci i wnuki nie będą pytać, co mówiliśmy. Będą żyć z konsekwencjami tego, co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy - dodał.

W czwartek, w pierwszym dniu konferencji udało się zebrać pół miliarda dolarów na specjalny fundusz rekompensat dla krajów rozwijających się. Przywódcy 198 krajów rozmawiają w piątek i sobotę, a potem do pracy przystąpią negocjatorzy. Na osiągnięcie ostatecznego porozumienia mają dwa tygodnie, bo konferencja COP28 w Dubaju kończy się 12 grudnia.