Nowe informacje o ochroniarzach Kaczyńskiego. Media: Chwalą się, że są "nie do tknięcia"

Przypomnijmy, że Szymon Hołownia w ubiegłym tygodniu ocenił, że powinno się uniemożliwić działania prywatnych ochroniarzy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, gdyż uważa podobne praktyki za niebezpieczne. - Moja ocena jest znana państwu. Uważam, że Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i wystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim nam na terenie Sejmu - stwierdził.

REKLAMA

Do Onetu odezwali się pracownicy GROM Group, która zajmuje się ochroną prezesa PiS. Z ich informacji wynika, że właściciele tej firmy, Tomasz Kowalczyk i Wojciech Grabowski, którzy rzeczywiście byli w GROM-ie, w pierwszym oddziale snajperów tej formacji, mają być ściśle związani z Mariuszem Kamińskim - byłym szefem MSWiA. Jak ocenia informator Onetu, ta znajomość byłych GROM-owców z Kamińskim mogła mieć znaczenie przy wyborze firmy do ochrony Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza że - jak donosi portal - spółka powstała mniej więcej w tym samym czasie, kiedy PiS podpisało z nią umowę, w 2010 r.

Zobacz wideo Hołownia porozmawiał z dziennikarzem TVP Info o wpływach rosyjskich. "Może rzeczywiście trzeba sprawdzić, jak sprawował się wiceszef do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński"

Pracownicy firmy mieli chwalić się, że są "nie do tknięcia", bo "są przy Jarosławie Kaczyńskim". W ocenie informatorów portalu są oni uważani w PiS za najsilniejszą grupę nacisku na prezesa. "Dlatego trzy czwarte PiS-u ich nienawidzi. Generalnie chodzi o dostęp do Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego kto może, to im się podlizuje. Bo jeżeli ci będący najbliżej prezesa ochroniarze uznają, że ktoś nie może do niego wejść, to za żadne skarby tam nie wejdzie. Prezes ma do nich absolutne zaufanie i polega na ich decyzjach - relacjonuje były żołnierz GROM" - czytamy.

Źródła Onetu twierdzą, że jeżeli jakiś ważny polityk PiS chce coś powiedzieć Kaczyńskiemu, to najpierw musi to przekazać ochroniarzom, a dopiero oni przekażą to prezesowi albo w najlepszym wypadku zorganizują mu z nim spotkanie. Jak przekazuje portal, za pracę prezes ma ich wynagradzać nie tylko pensją, ale także poprzez wejściówki na mecze polskiej reprezentacji piłkarskiej, do VIP-owskiej loży.

150 tys. miesięcznie na ochronę prezesa

Mimo że prezes PiS (jako wicepremier) mógłby być chroniony przez Służbę Ochrony Państwa, zrezygnował z jej usług na rzecz prywatnej formacji GROM Group. Firma została założona przez byłych komandosów GROM Tomasza Kowalczyka i Wojciecha Grabowskiego. Według danych, do jakich dotarła Interia, jeszcze w 2018 roku ochrona Kaczyńskiego kosztowała partyjną kasę 1,6 miliona złotych. Rok później usługi firmy wzrosły o 200 tys. złotych. Partia miała więc wydawać około 150 tys. złotych miesięcznie na ochronę prezesa.