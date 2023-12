Trybunał Konstytucyjny o karach TSUE. Jest orzeczenie po wniosku Ziobry

Trybunał uznał za niekonstytucyjne regulacje prawa unijnego, które pozwalają na nałożenie na kraj członkowski kar finansowych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego. Uznał również, że niekonstytucyjne są przepisy upoważniające prezesa TSUE lub sędziego unijnego trybunału do nałożenia środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania Polski. Sprawą zajmował się pełny, 11-osobowy skład Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili: Piotr Pszczółkowski, Bartłomiej Sochański, Michał Warciński i Rafał Wojciechowski.

Ziobro wnioskował do TK ws. zbadania kar z TSUE dla Polski

Sprawa ma związek ze skargą złożoną w listopadzie 2021 r. przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Lider Suwerennej Polski domagał się zbadania zgodności z Konstytucją traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i statutu Trybunału Sprawiedliwości UE. Wniosek dotyczył wielomilionowych kar z niezawieszeniem działalności kopalni Turów i tzw. Izby Dyscyplinarnej SN. W skrócie: chodziło o zbadanie zgodności z konstytucją unijnych przepisów, na podstawie których TSUE nałożył na Polskę kary finansowe.

Przypomnijmy, że w 2021 r. TSUE nałożył karę na Polskę za utrzymanie wydobycia w kopalni Turów w wysokości 0,5 mln euro dziennie. Licznik bił od września 2021 roku do lutego 2022. Polska nie wykonała decyzji o tymczasowym wstrzymaniu wydobycia, nie zapłaciła też dobrowolnie kar (zostały ostatecznie potrącone przez Komisję Europejską). Do czasu osiągnięcia i podpisania porozumienia z rządem Czech, wysokość kar sięgnęła ponad 68 mln euro (ponad 300 milionów złotych).

Również w 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie w związku z niezawieszeniem przepisów ws. tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ostatecznie suma naliczonych kar wyniosła ponad 556 mln euro, czyli prawie 2,5 mld złotych. To najwyższa kara, jaką naliczono w historii Unii Europejskiej. Pieniądze te zostały potrącone z unijnych funduszy dla Polski. W ubiegłym roku w miejsce Izby Dyscyplinarnej została powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Trybunał Konstytucyjny zajął się skargą Zbigniewa Ziobry

Poniedziałek był kolejnym już terminem, kiedy Trybunał Konstytucyjny miał zająć się sprawą kar nakładanych przez TSUE. Dotychczas nie udawało się np. zebrać pełnego, 11-osobowego składu TK. W Trybunale Konstytucyjnym panuje wewnętrzny konflikt - część sędziów nie uznaje prezesury Julii Przyłębskiej, która przewodniczy składowi orzekającemu. Rozprawa TK została zakończona 21 listopada. Orzeczenie miało być wydane 9 dni później, a potem 5 grudnia.