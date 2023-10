"Ewa, zadbam o Podkarpacie". Bohaterka słynnego spotu znów próbowała dostać się do Sejmu. Nie udało się

Krystyna Wróblewska kandydowała z czternastego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim. Uzyskała niecałe 1,5 tys. głosów, co nie pozwoliło na wejście do Sejmu. Wróblewska była posłanką PiS w latach 2015-2019, w poprzednich wyborach także nie uzyskała reelekcji. Była parlamentarzystka na brak zajęć jednak nie narzeka. Po tym, gdy przestała zasiadać w Sejmie, marszałek Władysław Ortyl (PiS) powołał Wróblewską na szefową Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", tylko w 2021 r. zarobiła tam ponad 150 tys. zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy czeka nas w najbliższych miesiącach chaos?

Wróblewska zyskała ogólnopolską popularność dzięki spotowi, który opublikowała w 2019 r. jako kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stała w otoczeniu kilku osób na tle niebieskiej kotary.

- Krysia, trzeba walczyć w Unii Europejskiej o pieniądze dla Podkarpacia. Na drogi, koleje, rolnictwo, dla przedsiębiorców. Zadbaj o Podkarpacie w Brukseli - mówiła do Wróblewskiej występująca w spocie wicemarszałkini województwa podkarpackiego Ewa Draus.

- Ewa, zadbam o Podkarpacie. Proszę o państwa głos 26 maja - odpowiedziała Wróblewska. Na koniec wszystkie osoby występujące w materiale pokazały dłonie, co miało symbolizować miejsce nr 5, z którego kandydowała parlamentarzystka.

Krystyna Wróblewska bez mandatu poselskiego. Była bohaterką głośnego spotu

Gdy o spocie zrobiło się głośno (tylko na Facebooku wyświetliło go do tej pory ponad 100 tys. osób), posłanka PiS przekonywała, że jego amatorski charakter był celowym zamierzeniem. Zaznaczyła wręcz, że to "produkcja a la Monty Python".

"Okazuje się, że oglądalność "naturszczykowego" spotu, w ciągu kilku godzin, przebiła spoty kontrkandydatów. Czyż nie na tym polega skuteczność reklamy? Nasz spot wyborczy wykonany z pełnym kunsztem i zgodnie z "nowoczesnymi" kanonami reklamy utonąłby w morzu podobnych "superprodukcji". Ten jest zabawny, albowiem w swej strukturze posiada swoistą dychotomię. To śmieszy" - wyjaśniała Krystyna Wróblewska w 2019 r.

"Zabawny jest dialog bez zwracania się do rozmówcy, zabawne twarze nieadekwatnie poważne, a nawet pokazywanie piątki nawiązujące do filmu SF "Bliskie spotkania III stopnia". Całkiem możliwe, że ten spot również demaskuje coś, co reklamy skrzętnie ukrywają. Kto się śmieje ten głosuje!" - podsumowała. Krystyna Wróblewska ostatecznie w wyborach do PE w 2019 r. uzyskała blisko 14 tys. głosów i 7. wynik na 10 kandydatów startujących z listy PiS.

Kilka miesięcy wcześniej media informowały także o tym, że Wróblewska podróżowała w marcu 2019 r. rządowym samolotem z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i ówczesnym posłem Stanisławem Piotrowiczem. Politycy lecieli z Warszawy do Rzeszowa, co kosztowało podatników kilkadziesiąt tysięcy złotych.