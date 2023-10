TVP Info wyciągnęło taśmy na Banasia. Szef NIK miał dążyć do "kontroli nad Konfederacją"

W nagraniu szef Najwyższej Izby Kontroli mówi o umieszczeniu w Konfederacji swojego syna Jakuba Banasia, który miał zapobiec wejściu tego ugrupowania w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. "Ja się zgodziłem, żeby [syn] Kuba [Banaś] tam [w Konfederacji] był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em" - mówi na nagraniu szef NIK Marian Banaś.

Poprzez działania Jakuba Banasia wpływ na politykę Konfederacji miała zyskać Koalicja Obywatelska. W nagraniu mowa jest również o przechodzeniu posłów Konfederacji do ugrupowania kierowanego przez Donalda Tuska. "Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł" - powiedział Marian Banaś do Marka Chmaja.

Nagranie miało zostać zarejestrowane przez urzędników pracujących w Najwyższej Izbie Kontroli.

Jakub Banaś komentuje taśmy TVP Info

Do nagrania odniósł się już syn prezesa NIK. Jakub Banaś na nagraniu zamieszczonym na serwisie X (dawniej Twitter) zwraca uwagę na czas, w którym zdecydowano się wyemitować materiał.

- Macie z tyłu przykład, jak działają służby - mówi, wskazując na znajdujący się za sobą telewizor, na którym wyświetlany jest materiał TVP Info. - O godzinie 11 ma być publikowany raport Najwyższej Izby Kontroli z kontroli w NCBiR. Mamy ten sam przykład, jak było z Funduszem Sprawiedliwości. [...] Koronny dowód na to, jak działają służby, a mianowicie, że zajmują się zwalczaniem opozycji, niszczeniem niezależnego NIK-u. I jednocześnie potwierdzają się słowa prezesa, który mówił, że NIK został zinfiltrowany przez służby - stwierdza.

- Ale spokojnie, już pojutrze wszystkich ich pogonimy, przewrócimy ten stoli, zmienimy ten kraj - zapowiada. Jakub Banaś jest kandydatem na posła z ramienia Konfederacji. Znajduje się na 2. miejscu listy wyborczej w okręgu warszawskim.

Kontrowersje wokół działalności NCBiR. O co chodzi?

Przypomnijmy, że wokół NCBiR pojawiły się liczne kontrowersje. Jak informowaliśmy w lutym, w ramach konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe" firma z kapitałem 5 tys. zł, zarejestrowana w Gdańsku na 10 dni przed końcem przyjmowania zgłoszeń dostała 55 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Okazało się, że siedziba firmy mieści się pod dawnym adresem Partii Republikańskiej europosła Adama Bielana.

Wątpliwości wzbudziła także założona w 2020 r. firma z Białegostoku, która uzyskała aż 123 mln dofinansowania. - W roku 2020 przychód tej firmy wyniósł 132 zł. W roku 2021 przychód tej firmy to 92 tys. zł, jednocześnie ta kwota nie wpłynęła do tej spółki, bo została w sprawozdaniu wpisana jako należności. Ta spółka w 2020 r. miała stratę 5 tys. zł, w 2021 r. miała 11,5 tys. zł straty. Rok do roku była strata - powiedział poseł Michał Szczerba, który wraz z partyjnym kolegą Dariuszem Jońskim przeprowadził kontrolę poselską ws. konkursu. Kontrolę w NCBiR wszczęło także CBA.