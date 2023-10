Na okładce najnowszego wydania "Do Rzeczy" zamieszczone zostało zdjęcie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz hasło: "Tak! Należy wyjść z Unii Europejskiej!". W taki sposób medium Pawła Lisickiego zapowiedziało esej Tomasza Cukiernika. - Wyszło szydło z worka. Zaprzeczali, teraz się przyznali. To nie jest wybryk dziennikarski - wskazał Radosław Sikorski, odnosząc się do tej publikacji.

Zobacz wideo Marcin Kierwiński: Mamy do czynienia z przerażoną partią władzy

Radosław Sikorski ostro o publikacji "Do Rzeczy" o wyjściu z UE: Wyszło szydło z worka

Europoseł po południu spotkał się z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej. Pojawił się z najnowszym numerem "Do Rzeczy" i pokazał, "kto finansuje to pismo": Narodowy Bank Polski, Alior Bank, Ministerstwo Sprawiedliwości, Lasy Państwowe, Telewizja Polska.

Wystarczy? To pokazuje, przed jakim wyborem stoimy. Stoimy przed wyborem Polski silnej w wielkiej Unii Europejskiej albo Polski nadal się marginalizującej i nieotrzymującej pieniędzy

- stwierdził Radosław Sikorski. Przypomniał także, że Polska nie dostała z Unii Europejskiej 770 mld złotych z KPO i Funduszy Spójności. - Wszystkie te pieniądze to 2 miliardy złotych na każdy powiat. Tę szansę odbierają nam nacjonaliści w imię jakiejś rzekomo odbieranej nam suwerenności. Ja widziałem brexit, ja wiem, od czego się zaczyna i jak się kończy ten film. Tylko, że Brytyjczycy są wyspą, mają Londyn, bombę atomową - poradzą sobie. Dla nas może być trochę gorzej - przestrzegł europoseł. - W ostatnich dniach w Kijowie odbyły się targi obronne. Ukraińcy podpisują wielkie kontrakty. Pojechali Czesi i podpisali wielkie kontrakty. Polska nie wysłała swoich przedstawicieli. [...] W Kijowie dzisiaj spotykają się ministrowie spraw zagranicznych UE, ważny gest w kontekście przyszłych negocjacji stowarzyszeniowych Kijowa. I kogo brakuje? Ministrów z Węgier i Polski. Sprawy partyjne są zawsze ważniejsze od spraw strategicznych dla naszego kraju - podkreślił Sikorski.

Sikorski opowiedział także dziennikarzom o rozmowie z pewną kobietą, jaką odbył podczas jednego ze swoich spotkań z wyborcami. - Powiedziała mi, że ostatni raz tak się czuła przed wprowadzeniem stanu wojennego. Myślę, że wielu ludzi widzi ich strach przed utratą władzy i widzą, że nie ma takiego świństwa, którego nie popełnią, byle jej nie oddać - podsumował polityk Platformy.