W poniedziałek (2 października) odbyła się premiera nowego spotu Inicjatywy Wschód. Klip noszący tytuł "Cicho już byłyśmy" w dosadny sposób porusza kwestię dyskryminacji w polityce oraz zachęca kobiety do oddania głosu w najbliższych wyborach.

Inicjatywa Wschód do wykluczanych kobiet: "Nie będziemy dalej patrzeć, jak starsi panowie decydują za nas"

"Inna Polska jest możliwa i to na nią zagłosujemy 15 października" - komunikuje Inicjatywa Wschód w mediach społecznościowych. "Nie będziemy dalej patrzeć, jak starsi panowie decydują za nas. Głos kobiet i dziewczyn musi wreszcie być usłyszany, bo to my stanowimy 52 proc. społeczeństwa. Idziemy na wybory, bo cicho już byłyśmy. A Ty?" - rozwija dalsza część opisu.

Nagranie Inicjatywy Wschód w ciągu półtorej minuty prezentuje szereg postaci kobiecych, przedstawiających problemy, z jakimi mierzą się poszczególne grupy społeczne. Należą do nich między innymi samotne matki, młode kobiety w ciąży, nauczycielki, opiekunki dzieci z niepełnosprawnościami czy mniejszości seksualne. W tle rozbrzmiewają nagrane słowa reprezentantów klasy politycznej. Jako pierwsze z nich, wybrzmiewają - jak gorzka ironia - zdania posła PiS Kazimierza Smolińskiego twierdzącego, że "kobiety mają w tej chwili lepiej niż miały 10 lat temu" oraz marszałek Elżbiety Witek mówiącej, że "rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem, który kobiety stawia na piedestale".

W pozostałej części klipu pojawiają się inne komentarze polityków, godzące w kobiety, a wśród nich matki, nauczycielki, mniejszości seksualne czy osoby z niepełnosprawnościami, np. "Kobiety są czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem". "Dla kobiet sukces edukacyjny to w głównej mierze rozrywka. Ona nie potrzebuje tego tak bardzo jak mężczyzna". Wykorzystane zostają również fragmenty nagrań polityków zaprzeczających skutkom transformacji klimatycznej. W ostatniej części spotu uciszający gest palca przyłożonego do ust zmienia się w swoją odwrotność - symbol kobiecego sprzeciwu wymierzonego przeciwko reakcjonizmowi klasy politycznej.

Inicjatywa Wschód rozpoczęła nową kampanię protestu. Czym dotąd zajmowała się grupa aktywistów?

Inicjatywa Wschód jest grupą aktywistów zwracającą uwagę na kwestie zmian klimatycznych oraz transformacji energetycznej. Równolegle poruszają zagadnienia związane między innymi ze sprawiedliwością społeczną oraz prawami kobiet. "Wschodzące słońce zwiastuje nowy dzień. My walczymy o to, żeby był godny i bezpieczny - dla każdej i każdego. Dążymy do powstrzymania bieżących kryzysów i wprowadzenia uczciwych zmian, które zapewnią podstawowy dobrostan wszystkim osobom w naszym kraju i regionie" - przedstawiają swoją misję na stronie projektu.

Inicjatywa Wschód zwróciła ostatnio na siebie uwagę przez zakłócenie wystąpienia Leszka Balcerowicza, które odbywało się podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Członkowie i członkinie protestu wyszli na scenę z hasłem "I PiS, i Balcerowicz muszą odejść" oraz skandowali "Inna Polska jest możliwa". Dominika Lasota, jedna z założycielek Inicjatywy Wschód, tłumaczyła akcję podczas rozmowy z dziennikarzami "Gazety Wyborczej".

- Pan Balcerowicz to dla nas symbol świata, w którym po prostu nie chcemy żyć. Uważamy, że już dawno powinien zejść ze sceny politycznej. Nie dostrzega swoich błędów i dalej promuje wolnorynkowe działania, uważa kryzys klimatyczny za mit, a na pierwszym miejscu stawia zyski i biznes zamiast ludzi. (...) A co szczególnie uderzające w kontekście obecnej dominacji PiS-u, że nie rozumie błędów z przeszłości. Więc nie rozumiemy, dlaczego dalej ma sobie rościć prawo do mówienia o tym, jak ma wyglądać nasza przyszłość - przedstawia stanowisko Inicjatywy Wschód Lasota.

Członkowie Inicjatywy Wschód aktywnie działają podczas kampanii poprzedzającej zbliżające się wybory. Podczas spotkań z wyborcami Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska zadawali politykom pytania o transformację energetyczną, działania grupy Orlen oraz podatki od nadmiarowych zysków dla spółek energetycznych. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytania, ochrona premiera Morawiecki wyłączyła telefon partnerującej aktywiście osobie nagrywającej spotkanie.