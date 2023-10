Andrzej Duda przemawiał podczas parady w Nowym Jorku. Został wygwizdany. "Będziesz siedział!"

Andrzej Duda mówił Polakom w Nowym Jorku, że rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że sytuacja w Polsce i w Europie jest bardzo trudna. Prezydent apelował, by Polonia lobbowała za dalszym wsparciem Warszawy wśród amerykańskich polityków. - Potrzebne nam jest ogromnie także i dzisiaj wasze wsparcie. Jestem tutaj dzisiaj z wami, żeby was o to wsparcie nadal prosić, byście cały czas lobbowali u władz amerykańskich o to, by Polska była wspierana, by sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, także od strony USA był zacieśniany - podkreślił.

Polityk dziękował też mieszkającym tam Polakom za to, że ci nie zapominają o swoich korzeniach. - Dziękuję wam, że uczycie swoje dzieci języka polskiego, że wysyłacie je do polskich szkół. Dziękuję wam za to, że bierzecie udział w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku, że bierzecie także udział w paradzie w Chicago i w innych miastach w Stanach Zjednoczonych - stwierdził. Andrzej Duda odtańczył też z przedstawicielami Polonii poloneza. Jest to jeden z tradycyjnych elementów Parady Pułaskiego.

W wydarzeniu brali udział również przeciwnicy prezydenta, którzy wygwizdali głowę państwa. Skandowali też: "będziesz siedział", "wolna Polska", "konstytucja", "demokracja" i "długopis". Na transparentach, które trzymali, widniały hasła: "demokracja i konstytucja", "chcę kiedyś wrócić do wolnej Polski" i "Polska Peace a nie PiS".

