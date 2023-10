W niedzielę 1 października odbywają się w Polsce dwa istotne polityczne wydarzenia. Ulicami Warszawy przechodzi Marsz Miliona Serc, na który zapraszał wszystkich Polaków Donald Tusk. W tym samym czasie w katowickim Spodku trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Po godzinie 14 na scenę wszedł premier Mateusz Morawiecki. - Przed Polską kluczowy wybór, walka o zwycięstwo - powiedział w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Zobacz wideo Ruszył Marsz Miliona Serc. Oto widok z Pałacu Kultury

Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w Katowicach

- 15 października na stole przed wszystkimi leżeć będą dwie wizje naszej ojczyzny: polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska. To jest ten wybór - stwierdził premier, a zgromadzeni skandowali "Tu jest Polska". - Czy chcemy, żeby Polska była rządzona przez politycznego męża stanu Jarosława Kaczyńskiego czy politycznego męża Angeli Merkel Donalda Tuska? To jest nasz zasadniczy wybór - stwierdził Morawiecki, a następnie podniósł "teczkę Tuska", w której - jak stwierdził - ujętych jest "wiele dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska". - To liczne dokumenty, które potwierdzają ich zamiary: wpuszczenia nielegalnych imigrantów - powiedział premier.

Konwencja PiS w Katowicach. "Nigdy w życiu nie widziałem konwencji wyborczej tak brutalnie wymierzonej w konkurencję"

Na miejscu w Katowicach jest dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. "Nigdy w życiu nie widziałem konwencji wyborczej tak brutalnie wymierzonej w konkurencję jak ta PiS w Katowicach. Nigdy" - napisał na swoim prywatnym profilu na X (dawniej Twitter).

"Mateusz Morawiecki przywiózł nawet - jak mówi - 'tęczkę Tuska'. Premier wyraźnie chce przedstawić lidera Platformy jako anty-Polaka. Wcześniej czyniła to Elżbieta Witek, Dominik Tarczyński i nawet Paweł Wdówi?. Ta konwencja PiS jest o opozycji, o Donaldzie Tusku" - napisał Gądek.