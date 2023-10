Konwencja PiS. Bochenek ostrzega dzieci i puszcza spot pełen przekleństw. Na TVP nie było cenzury

W niedzielę (1 października) o godzinie 13 rozpoczęła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Niedługo po rozpoczęciu Rafał Bochenek zaprezentował nagranie dotyczące opozycji. Mimo wielu wulgaryzmów materiał został wyemitowany w telewizji na antenie TVP Info, a także udostępniony w mediach społecznościowych stacji. Jakiś czas później prowadzący pozdrowili wszystkie dzieci, które ich oglądają.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Sikorski: Wyniki prawyborów dają nadzieję na zmianę

Kontrowersyjne nagranie na konwencji PiS w Katowicach. Bochenek ostrzegał: Nie dla dzieci

- PiS przywróciło wiarygodność polskiej polityce. Ale co w tym czasie robiła opozycja? - pytał Rafał Bochenek i dodał, że "ma wielką nieprzyjemność zaprezentować materiał wideo", który - jak podkreślił - jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Nagranie składało się z krótkich urywków pełnych przekleństw, przedstawiających polityków i aktywistów opozycji, a zwieńczył je napis "Tusk to wstyd". Materiał został zaprezentowany na antenie TVP Info bez żadnej cenzury.

"ZAWIERA DRASTYCZNE TREŚCI. Standardy Tuska i jego zwolenników. Agresja, wyzwiska, epatowanie nienawiścią. Na konwencji PiS pokazano materiał będący wyraźną przestrogą. Tak NIE POWINNA wyglądać debata publiczna" - pisze TVP Info w podpisie nagrania.

TVP Info pokazało spot pełen wulgaryzmów. Internauci: Nie wstyd wam?

Post spotkał się z dużą krytyką. "Największa nienawiść, agresja,wyzwiska to wylewa się z waszego kanału, na który idą pieniądze wszystkich Polaków... Do jakiej manipulacyjnej propagandy jeszcze się położy. Nie macie żadnych standardów ani granic. Żenujące", "O ile taki język nie powinien mieć miejsca w debacie publicznej, to te wypowiedzi są wyrwane z kontekstu i przedstawienie ich w takiej formie to zwykła manipulacja. Równie wulgarną kompilację można zrobić z wypowiedziami polityków/zwolenników PiS z prezesem Kaczyńskim na czele", "Nie wstyd wam? Dzieci macie na konwencji - nie można było wypikać wulgaryzmów?" - to tylko niektóre z opinii, które można przeczytać pod nagraniem.