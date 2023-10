W niedzielne (1 października) popołudnie w Warszawie rozpocznie się Marsz Miliona Serc, na który zapraszał wszystkich Polaków Donald Tusk. Równocześnie w Katowicach, w tym samym czasie, odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem do wydarzenia organizowanego przez KO odniosła się małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak.

Barbara Nowak o Marszu Miliona Serc: Bunt barbarzyńców

Barbara Nowak zamieściła w sobotę wpis na X (dawniej Twitter), w którym odniosła się do Marszu Miliona Serc. Polityczka nazwała go "marszem pustych serc". "Marsz Niepodległości jednoczy Polaków kochających Polskę. Idą świadomi, że wolność Polski zawdzięczają pokoleniom bohaterskich Polaków, deklarują starania o zachowanie Dziedzictwa. Marsz pustych serc zwołuje tych, co wyrzekają się Niepodległości i Dziedzictwa. Bunt barbarzyńców" - stwierdziła kuratorka.

Wpis spotkał się z dużą liczbą negatywnych komentarzy. "Jednoczy w miłości do kostki brukowej, palenia zdjęć liderów opozycji, opluwania i wyzywania wszystkich, którzy myślą inaczej", "Jednoczy w wybijaniu szyb", "I ramię w ramię idą palić Empiki i mieszkania na drodze..." - pisali internauci w kontekście listopadowego wydarzenia. W 2020 roku podczas Marszu Niepodległości doszło do starć maszerujących z policją nieopodal salonu Empiku. Rok wcześniej jeden z uczestników wydarzenia rzucił racą w stronę jednego z balkonów, na którym wisiały tęczowa flaga i plakat Strajku Kobiet. W efekcie doszło do podpalenia znajdującej się dwa piętra niżej pracowni artystycznej Stefana Okołowicza.

Przypomnijmy, że Marsz Niepodległości jest organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości 11 listopada. 26 września Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację złożoną przez Roberta Bąkiewicza po tym, jak w lutym tego roku został on odwołany z funkcji prezesa stowarzyszenia przez członków walnego zjazdu organizacji. "Robert Bąkiewicz przegrał apelację ws. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Tym samym Sąd potwierdził, że: R. Bąkiewicz nie jest prezesem od 19 lutego 2023, walne zgromadzenie członków odbyło się w sposób prawidłowy, sławetne 'wyrzucenie' sześciu członków zarządu przez trzech członków zarządu nie miało mocy" - napisał 27 września na X Bartosz Malewski, prezes nowego zarządu stowarzyszenia. Więcej na ten temat można przeczytać we wpisie powyżej.