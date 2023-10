- Chciałem zaapelować do wszystkich sympatyków, także tych, którzy nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości, którzy tylko od czasu do czasu z nami sympatyzują: Nie bądźcie teraz letni. Bądźcie chociaż przez te dwa tygodnie, bardzo was proszę, bardzo zaangażowani, zmobilizowani, bądźcie gotowi. Bądźcie gorący, wierni idei silnej Rzeczypospolitej - mówił Mateusz Morawiecki podczas sobotniej transmisji na żywo prowadzonej na swoim profilu na Facebooku.

Morawiecki: Nie oglądajcie żadnej telewizji, nie zaglądajcie do żadnego portalu

Premier dalej apelował, aby wybaczyć "potknięcia" jego partii. Następnie zaapelował do wszystkich "rodaków". - Mam taką prośbę, szczególnie do tych nieprzekonanych albo do tych, którzy chcą głosować na Platformę Obywatelską, bo może część z państwa jest pod wpływem różnych emocji, albo propagandy Onetu, TVN-u czy innych portali. Mam do was taką prośbę: Przez dwa albo trzy dni nie oglądajcie żadnej telewizji - zaapelował szef polskiego rządu.

- Nie zaglądajcie do żadnego portalu. Ani tego z prawej, ani z lewej strony, ani tego, który trochę bardziej sprzyja Prawu i Sprawiedliwości, ani do tych, których jest ogromna większość, które sprzyjają Platformie Obywatelskiej. Proszę was o dwa, trzy dni - mówił dalej Morawiecki. Polityk PiS zaapelował także o nieczytanie "tekstów symetrystów".

- Przez te dwa, trzy dni zróbcie coś innego. Rozglądnijcie się wokół siebie, zobaczcie, jak zmieniło się wasze osiedle, wasza droga w gminie czy powiecie, czy szpital dostał nowy sprzęt, czy zbudowano nowy oddział, czy został wyremontowany, czy szkoła uzyskała nowe, lepsze warunki - wyliczał premier. - A może jeszcze coś innego. A może zobaczycie państwo, że wynagrodzenia urosły daleko, daleko wyżej przez te ostatnich kilka lat, niż jakakolwiek inflacja, a może zobaczycie, że dbamy o to, aby ceny energii były niższe, ceny gazu. A może zobaczycie, że oni zabrali OFE - dodał. - Nie oglądajcie TVN, nie oglądajcie Telewizji Publicznej. (...) Zobaczcie po prostu, jak się żyje i w oparciu o te swoje obserwacje podejmiecie wtedy swoją, wierzę w to, najwłaściwszą decyzję - podsumował premier w sobotę 30 września.

Warszawa. Ulicami stolicy przejdzie Marsz Miliona Serc

W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc zainicjowany przez Donalda Tuska. Platforma Obywatelska, która organizuje marsz, przekazała, że wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 na Rondzie Dmowskiego, a dokładnie na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Później uczestnicy przejdą ulicą Marszałkowską, Świętokrzyską i aleją Jana Pawła II. Marsz zakończy się na rondzie Radosława. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej w manifestacji weźmie udział więcej osób niż na Marszu 4 czerwca.