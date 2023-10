Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w sobotę 30 września emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. Skierował w nim słowa do swojego ojca Kornela Morawieckiego, który zmarł cztery lata temu. Polityk PiS opisał wspomnienia z dzieciństwa i opowiedział o zmaganiach w swoim życiu.

Mateusz Morawiecki zamieścił emocjonalny wpis. Powodem rocznica śmierci Kornela Morawieckiego

"Drogi tato, cały czas jesteś z nami - twoje myśli, twoje wartości, twoje idee, twój kierunek. Czuwasz, byśmy każdego dnia, każdą chwilą zapisywali sztandary twoich marzeń" - zaczął Mateusz Morawiecki. Premier wspomniał we wpisie naukę pływania ze swoim ojcem, podczas której Kornel Morawiecki wrzucał go do wody. "Mówiłeś wtedy: 'inaczej nigdy się nie nauczysz'. Bałem się, ale dzisiaj wiem, że to był dobry sposób na naukę. Głęboka woda połączona z pomocną dłonią" - przekazał polityk PiS.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że dzięki takiej postawie i doświadczeniom nie ucieka przed wielkimi wyzwaniami, przeszkodami lub odpowiedzialnością i wspomniał o jednych z ostatnich słów swojego ojca. "Jedne z Twoich ostatnich słów brzmiały: 'szukaj zgody'. Pamiętasz, często mówiłeś: 'zgodą wzrastają rzeczy małe, niezgodą wielkie upadają'. Konkurencja i szczery spór - tak. Niszcząca walka, spalone mosty - nie. Szukałem i szukam zgody. Polska tego potrzebuje. Zwłaszcza w czasie, kiedy znów potężne burzowe chmury zbierają się nad nami. Nie jest łatwo, bo moja ręka wyciągnięta do zgody, napotyka często zaciśniętą pięść" - napisał premier.

Premier zaznaczył, że wierzy w pozytywny odzew takiej postawy. "To także twoja szkoła, by nie poddawać się i zmierzać do celu. Jak ty, kiedy broniłeś wartości, o których inni zapomnieli. Bo tak im było wygodniej. Nie szedłeś na skróty. Wówczas wielu miało o to do ciebie pretensję, dzisiaj mówią: 'Kornel miał rację'" - przekazał Mateusz Morawiecki.

Kornel Morawiecki zmarł cztery lata temu. "Świat zapadł nagle i zgłębiał, jakby ktoś gwiazdę z nieba wyrwał"

Polityk PiS przekazał, że świat rodzi wielkie nadzieje na pozbycie się trosk, ale także uświadamia, że są nowe wyzwania, z którymi ludzkość nie musiała się dotąd mierzyć, wymieniając m.in. wyzwania etyczne, technologiczne, egzystencjalne i polityczne. "Jak nigdy wcześniej, w tym wieku przełomu, musimy poszukiwać właściwej odpowiedzi na sprawy podstawowe. Zawsze chciałeś, by dobro i prawda, wolność i solidarność - były nam naszą latarnią wskazującą przyszłość" - napisał Mateusz Morawiecki i zamieścił krótki fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. "Świat zapadł nagle i zgłębiał, jakby ktoś gwiazdę z nieba wyrwał i zdusił".

Kornel Morawiecki zmarł 30 września 2019 roku w Warszawie. Polityk był działaczem opozycji demokratycznej w PRL, marszałkiem seniorem Sejmu VIII kadencji oraz przywódcą "Solidarności Walczącej". Ponadto polityk został odznaczony Orderem Orła Białego.