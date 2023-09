W niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc, który jest marszem mobilizującym obywateli do odsunięcia PiS od władzy. Zainicjował go Donald Tusk. Obecność zadeklarowali m.in. przedstawiciele Nowej Lewica oraz warszawscy kandydaci do Sejmu z Trzeciej Drogi. Natomiast Jakub Pietrzak, kandydat Lewicy do Sejmu stwierdził podczas debaty w WP: - Nie wybieram na ten marsz, bo nie wiem, co miałbym tam robić.

4 Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl